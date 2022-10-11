稻香$1羊腩煲回歸！6折火鍋配料+半價酒水打邊爐　附30間分店地址

【稻香優惠】稻香$1羊腩煲回歸！於30間分店指定時段堂食，購買指定菜式，加$1就可以歎到，更可以6折優惠價單點火鍋配料打邊爐，及以半價享用酒水。即睇下文了解分店地址！

稻香優惠丨$1羊腩煲回歸！6折火鍋配料+半價酒水 附30間分店地址

好食玩飛Instagram官方帳號開咗喇！請Follow我哋：https://bit.ly/38tlS4l

（圖片來源：稻香）

由即日起，逢星期一至五晚上8點半後，到全港共30間稻香、稻香茶居、稻坊、稻香漁港市集和稻香超級漁港分店堂食，購買安格斯肥牛（$136）、鮮活鮑魚（$88/4隻）或象拔蚌（$168）其中一款，即可以$1優惠價加購羊腩煲！

（圖片來源：稻香）

「$1羊腩煲」優惠只適用於指定30間分店堂食，入座以茗茶計算，2位至4位即可享用優惠1次，5位至7位購買指定菜式2次則可享用優惠2次；8或以上最多可購買3次指定菜式以享用優惠3次。每份優惠羊腩煲，均可以6折加購火鍋配料及免費醬料吧；同時，享用此優惠亦可以半價購買指定酒水。

稻香優惠｜$1羊腩煲優惠

推廣地點：全線稻香、稻香茶居、稻坊、稻香超級漁港、稻香漁港市集分店

優惠日期：即日起至另行通知

優惠時段：星期一至五20:30後



*只限堂食。

*2人或以上同行入座為可使用。

*2位至4位可享用優惠1次，5位至7位可享用優惠2次，8位或以上最多可享用優惠3次。

*星期六、日及公眾假期加購價為$10/煲。



適用分店地址：