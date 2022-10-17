消委會於第552期《選擇》月刊中，就市面上27款不同種類的即食紫菜作出測試，結果發現10款即食紫菜屬高脂，7成更屬高鈉，進食過量有機會影響甲狀腺功能， 4類人士要留意，不宜食過量紫菜！

消委會｜10款即食紫菜屬高脂 小老板/東遠上榜 4類人士不宜食紫菜

消委會於2022年2月至4月從超級市場、百貨公司、食品專門店等地方，搜集了27款即食紫菜樣本，當中包括18款零食紫菜、8款壽司或飯團用紫菜，以及1款紫菜絲。當中4款零食紫菜標示供未滿36個月的嬰幼兒食用，屬嬰幼兒食物。

（圖片來源：Unsplash@towfiqu999999）

大熱零食紫菜勁高脂！總脂肪成每日上限15%

測試結果顯示，其中10款紫菜，營養素含量達到或者超出食物安全中心的高脂水平，其中「小老板」脆紫菜辣香味，在每100克總脂肪、飽和脂肪酸和反式脂肪酸含量，為所有樣本中最高，達60.4克，食用1份（16克）所攝入的總脂肪、飽和脂肪酸和反式脂肪酸，分別佔成年人每日建議上限的15%、16%和5%。

其次，第2高脂為「東遠」橄欖油鹽燒紫菜，每100克中達43.6克，較標籤中所示的20克高出118.0%；第3高則為「韓印紅」傳統紫菜，每100克中達42.6克。

（示意圖）（圖片來源：HKTVmall）

小老板這口味屬鈉含量之冠！達每日上限4成

零食紫菜樣本中，同為「小老板」出品的Grilled Seaweed Roll Tom Yum Goong Flavour，為樣本中鈉含量最高，鈉含量為2,960毫克。但因其食用份量不多，食用1片攝入約89毫克鈉，佔世衞建議成人每日鈉攝取上限的4%。

然而，而若1次食用整盒9片，則會攝入799毫克鈉，達成人每日建議上限的40%。消委會稱，零食紫菜香脆可口，容易吃不停，市民要小心墮入健康陷阱，宜盡量食用原味或調味料較少的紫菜，並節制食用份量，減少攝入鈉。

（示意圖）（圖片來源：HKTVmall）

紫菜價錢不能反映品質！最高價竟是最低分

報告中亦顯示，樣本每包的售價介乎$10至$62不等，而每100克的售價則由$40.6至$386.7，價格相差逾8倍。其中，每100克價格最高的為1款零食紫菜，惟其總評分卻是各樣本中最低，顯示紫菜產品的價格高低，與紫菜品質未必有關。

（圖片來源：消委會）

4類人士不宜食紫菜

消委會在報告中提及，對於大多數人來說，適量進食紫菜是安全的，但有幾點需留意，包括：【1】不宜攝入過量碘、【2】不宜攝入過量鈉、【3】腎病病人、【4】服用華法林（Warfarin）的病人，以免導致干擾藥物發揮、攝取礦物質超標等情況，影響身體健康。

每日攝取脂肪要限制 世衞數值供參考

世衞及聯合國糧食及農業組織（FAO）建議健康人士每日攝取的總脂肪所提供的能量不應超過總能量的30%；當中飽和脂肪酸和反式脂肪酸提供的能量應分別在10%和1%以下。

每日需攝取2,000千卡的成年人，其脂肪攝取量不應高於66.7克，飽和脂肪酸和反式脂肪酸則分別不應高於22.2和2.2克。