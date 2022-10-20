【便利店優惠｜便利店咖啡】便利店推出全新咖啡優惠，指定期間可以用$10買即磨咖啡，更會轉用環保物料製作的紙杯及杯蓋，各位打工仔返工前可以用優惠價買杯「回魂啡」！

便利店$10即磨咖啡限時優惠！一連2星期都有得飲 附分店地址

7-11便利店宣布7CAFÉ即將推出咖啡優惠，由10月26日起一連14日，$10就可以買到燕麥奶即磨咖啡，用上瑞典品牌OATLY燕麥奶製作，配上100%「雨林聯盟認證」Arabica咖啡豆，各位打工仔想飲咖啡提神就記得留意了！

（圖片來源：7-Eleven便利店）

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7CAFÉ全線逾600間分店由10月26日起，改用100%「雨林聯盟認證」Arabica咖啡豆，咖啡豆選用來自同一產地（巴西、洪都拉斯及印尼），配合深度烘焙技術，在香港本地新鮮烘焙，味道帶有杏仁及草本香味。

同時，7CAFÉ會改用環保物料製作的紙杯和杯蓋，由甘蔗渣漿類植物纖維製造，可以於大自然分解，減低對環境的影響，為保護地球盡一分力。

7-11便利店同步推出「7CAFÉ 啡常好樹」專頁，聯乘6位人氣插畫家，包括Cuson Lo、草日漫畫、東尼電機、DDED、A ee mi及cheeky cheeky 厚面子，設計得意插畫為大家打氣！只要掃瞄新紙杯上的QR Code，就可以進入專頁，跟隨專頁上的指示，就可以獲得插畫家獨有的插畫及打氣說話！

7-11便利店咖啡優惠

優惠日期：2022年10月26日至11月8日

銷售分店地址：https://www.7-eleven.com.hk/zh/store

