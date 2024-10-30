荔枝角美食13大｜手工Gelato進駐／金園蛋撻／雞蛋布甸Cafe

荔枝角美食！荔枝角近年有不少美食進駐，在附近上班或者假日去覓食都有很多選擇！今次《香港01》好食玩飛記者集合13大荔枝角美食推介，其中包括有必食的馳名酥皮蛋撻、超高性價比的海南雞、高質西餐、人氣茶餐廳、樓上Cafe等等，即看下文美食推介！



（圖片授權：Instagram@yusuke_virus）

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荔枝角美食【1】Ganto Gelato——蛋撻味手工Gelato

觀塘超人氣手工雪糕店「Ganto Gelato」以每月自家製特色主題口味Gelato例如各式茶味、蛋撻味、芒果糯米飯味等，以及親民價格打響名堂。樓上店起家的他們曾一度人龍不斷，最高峰日賣400至500杯雪糕。近日小店驚喜宣佈將在12月於荔枝角開設分店，想試的朋友不妨留意更新！

Ganto Gelato

地址：長沙灣瓊林街83號1樓104店舖（荔枝角店）

開幕日子：預計12月開幕



荔枝角美食【2】黑布小巷——台式餐廳爆餡流心吐司

台式餐廳「黑布小巷」向來人氣爆滿，餐廳坐落於荔枝角工業大廈內，空間寬敞，主打多款台式美食，其中就包括有必食的台式滷肉飯，滷肉採用半肥瘦肉，再以自家調配滷水製成，口感軟綿入味，而且份量甚多；另有熱賣的爆餡芝士雞蛋流心吐司、芋圓糖水等，性價比極高！

黑布小巷

地址：荔枝角長沙灣道883號億利工業中心4樓405室

營業時間：11:30 - 21:30

電話：9228 7113



荔枝角美食【3】雞仔去骨海南雞專門店——荔枝角名物海南雞

荔枝角都有好味海南雞飯！位於元州街的「雞仔去骨海南雞專門店」是第2間荔枝角美食推介，主打抵食又大份的海南雞飯，其中以招牌海南雞飯套餐最受歡迎，一份有約10件雞件，雞皮煮至鮮黃色，而且非常厚肉，口感鮮嫩，配上自家調製的醬汁，味道一流，跟配餐湯及飲品，是荔枝角美食名物！

雞仔去骨海南雞專門店

地址：長沙灣元州街493號靄華大廈地下1號舖

營業時間：11:00 - 22:30

電話：5377 7710



荔枝角美食【4】Chill Vietnam Cuisine & Bar——fusion越南菜館

大家行開D2 Place可以留意這間高級越南菜館，主打法越fusion菜及創意雞尾酒，擺盤精緻，定價合理。必食牛板腱火車頭雜錦湯河、越式法包配燒牛柳或豬頸肉、越式芋圓椰汁凍等招牌菜。餐廳裝潢融合不少藤製品，風格清新恬靜，適合聚餐或約會食飯！

Chill Vietnam Cuisine & Bar

地址：荔枝角長義街9號D2 Place ONE 3樓301號舖

營業時間：11:30 - 22:00

電話：2858 8606／6536 2686



荔枝角美食【5】好好運快餐店——「全港之冠」沙嗲牛

沙嗲牛肉麵是香港茶餐廳的名物，而在荔枝角就有一間茶餐廳，多年來憑藉一碗沙嗲牛肉麵遠近馳名，不只成為荔枝角其中一間深受街坊歡迎的餐廳，更獲Facebook「沙嗲牛麵關注組」熱捧，更被評選為 「全港之冠」！

好好運快餐店

地址：荔枝角永康街79號創匯國際中心地下B號舖

營業時間：07:00 - 17:00（星期日及公眾假期休息）

電話：3691 9962



荔枝角美食【6】甜記餃子——創新口味餃子咬開爆汁

「甜記餃子」是荔枝角必食的美食之一，主打各式口味餃子，目前於全港共有3間分店，經常都大排長龍，向來人氣爆滿！甜記提供湯餃、煎餃及生餃，而且涵蓋獨特創新口味，包括南瓜雞肉忌廉餃、菜心豬肉餃、香葉豆角豬肉餃、粟米芝士雞肉餃等，餃子皮薄餡靚，一咬開就爆汁，配上菜甫及醋汁，絕對值得一嚐。

+ 1

甜記餃子

地址：長沙灣福華街593-595號麗新商業中心1樓108A號舖

營業時間：11:00 - 22:00

電話：6360 2640



荔枝角美食【7】金園茶餐廳——馳名酥皮蛋撻

去到荔枝角當然要吃「金園茶餐廳」的酥皮蛋撻！餐廳的招牌千層酥皮蛋撻多年來深受街坊歡迎，並且獲網民關注組力推，蛋撻新鮮出爐脹卜卜而且熱辣辣，蛋撻酥皮非常鬆化，極富口感，內裡的蛋漿飽滿軟滑，經常吸引不少人前往排隊購買！

金園茶餐廳

地址：長沙灣青山道316號地下

營業時間：07:00 - 21:30

電話：2688 2210



荔枝角美食【8】新華茶餐廳——馳名酥皮蛋撻

提到酥皮蛋撻，位於荔枝角的老字號「新華茶餐廳」的酥皮蛋撻亦十分出名，同樣有不少街坊食客支持光顧，其蛋撻外層鬆化，內裡蛋漿同樣飽滿。由於店舖位置與金園茶餐廳距離甚近，因此經常被網民拿來比較，兩者蛋撻水準一樣高，大家經過不妨一試。

新華茶餐廳

地址：長沙灣青山道334號

營業時間：06:00 - 22:30

電話：2387 3698



荔枝角美食【9】Coffee Question——文青Cafe熱香餅漢堡

不用飛去日本麥當勞，也能吃到熱香餅漢堡！荔枝角日系和風Cafe Coffee Question，推出三層熱香餅漢堡，夾上豬柳扒、煙肉、炒蛋，頂層加上一個太陽蛋，淋上蜜糖漿之後，鹹甜混搭的味道相當特別。小店還提供日式All Day Breakfast、切件蛋糕、精美拉花咖啡等，值得一試！

Coffee Question

地址：荔枝角長沙灣道680號麗新商業中心地下G61號舖

營業時間：星期一至五 08:00 - 18:00；星期六日及公眾假期 09:00 - 18:00

電話：4692 3309



荔枝角美食【10】小念頭——工廈日式Cafe

由旺角起家的日式Cafe「小念頭」早前進駐荔枝角工業大廈，繼續主打各款日式料理、輕食西餐等，其中自家製甜品與茶飲更是大受歡迎，包括宇治焙茶粟子麻薯盒子、泰式奶茶味戚風蛋糕、鐵觀音芝士蛋糕、焙茶蛋糕等，賣相精緻，除了切件裝，亦設有原個蛋糕訂購。

Cafe同時推出「一汁三菜」定食套餐，例如日式明太子意粉、大蝦香蒜檸檬炒意大利粉、日式風香煎牛排等，可另加冷盤前菜、溫熱小食等，而且裝潢簡約舒適，非常適合聚會打卡！

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小念頭

地址：荔枝角長沙灣道883號億利工業中心9樓903號舖

營業時間：11:30 - 21:00

電話：9296 2130（WhatsApp）



荔枝角美食【11】Contrast——型格西式Cafe

位於福榮街轉角位的西式Cafe「Contrast」，是一間以黑白型格風為主題的咖啡店，環境舒服簡約，除了咖啡味道不錯之外，店內甜品亦非常出名，其中包括人氣必食的竹炭糯米窩夫配白色牛奶雪條，窩夫內藏糯米，口感軟糯，配上水果、忌簾及朱古力醬，份量超多，店內亦有招牌雞蛋布甸，加入咖啡，味道甜中帶微苦，假日放電一流。

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Contrast

地址：長沙灣福榮街512-518號依時大廈地舖

營業時間：09:00 - 18:30

電話：2337 7220



荔枝角美食【12】LUNGO——木系Cafe主打Bagel及咖啡

位於荔枝角地舖位置的Cafe「LUNGO」讓人眼前一亮，餐廳裝潢以淺木色調為主，內部樓底甚高，空間感十足，簡約裝修配上暖黃燈光，感覺溫馨柔和，門口更設有戶外位置供打卡，非常舒適！餐廳主打Bagel及咖啡，其中包括蜜糖雞Bagel、煙三文魚洋蔥Bagel、牛油果Bagel等，份量十足！

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LUNGO

地址：長沙灣福華街571號曉悅地下2號舖

營業時間：09:00 - 18:00

電話：2697 8028



荔枝角美食【13】Boholic——ins風打卡Cafe

「Boholic」位於長沙灣同荔枝角之間，裝修後店內煥然一新，餐廳以象牙白色為主調，身處其中令人感覺非常舒適。店外設有半露天座位，內部則設有多處打卡位，包括仙人掌小樹林、壁爐梳發及大玻璃鏡等，在店內任何位置拍照都十分上鏡，適合假期去打卡！

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Boholic

地址：長沙灣福華街561號君凱豪庭地舖及1樓

營業時間：11:30 - 22:00

電話：2388 3668



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