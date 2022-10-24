【單車徑】新界單車徑網絡再擴充！發展局於10月中宣布，局方現正致力推展「新界單車徑網絡」餘下單車徑路段，由荃灣灣景花園一路連接至屯門掃管笏，再銜接現有新界單車徑網絡，方便市民去踩單車做運動！

荃灣至掃管笏擬建單車徑！全長22公里連接屯門 2.5小時海景車程

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（資料圖片）

近年政府大力推動新界一帶單車徑的發展，全長約82公里、貫通新界東西的單車徑網絡，亦分為不同階段推出及對公眾開放。發展局局長甯漢豪於本月16日透過網誌宣布，局方現正計劃推展單車徑網絡中，目前尚未建成、共長約22公里的最後路段，包括由荃灣灣景花園至掃管笏段，及屯門至掃管笏段。

（發展局「局長隨筆」圖片）

發展局局展表示，計劃現正進行公眾諮詢，並有待立法會明年審批撥款。同時，土拓署透露，由於荃灣灣景花園至掃管笏段單車徑的環境限制比較複雜，工程有一定難度，部份單車徑將以臨海單車橋、隧道或護土牆方式建造。

（發展局「局長隨筆」圖片）

荃灣灣景花園至掃管笏路段的單車徑，全長約18公里；由屯門至掃管笏段的單車徑則長約3公里，預計此2部份單車徑落成後，將會連接現已對公眾開放的荃灣海濱段，並再接通「新界單車徑網絡」其餘路段，貫通馬鞍山、沙田、大埔、粉嶺、上水、元朗、屯門及荃灣，日後市民可經單車徑橫跨多區，做運動之餘亦可欣賞沿途風景。

「新界單車網絡」詳情

長度：全長約82公里，分為4個路段

屯門至馬鞍山（2020年9月啟用）：約60公里

荃灣海濱公園（2021年4月啟用）：約2.3公里

屯門掃管笏（2023年向立法會申請撥款）：約3公里

荃灣灣景花園至掃管笏（現正進行公眾諮詢）：約18公里

