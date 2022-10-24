一般人養魚，無非養在魚缸或小池塘內，不過內地一名男子為了滿足養魚兼觀賞樂趣，於家中天台搭建了一個超過400呎的玻璃魚池，抬頭就可以抑望魚兒在水中暢游。相關相片在網絡瘋傳，有網民指在猛烈陽光直射下如同「烤魚」，更笑指在高溫下魚池都變「魚湯」！

男子4萬元於天台搭玻璃魚池 網民笑係烤魚：曬耐啲魚池都變魚湯

古語有云：「子非魚，焉知魚之樂？」內地就有魚兒被養在天台的玻璃魚池裡，雖然無法於海底世界自由遨遊，但可於藍藍天空底下兼透明的玻璃內暢泳，看似高級感十足，不過就有網民直呼魚兒或會被曬死。

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（圖片來源：微博截圖）

綜合內地傳媒報道，貴州有一名女網民分享，其一家三代居住在一間鄉村小屋，屋內的天台空盪盪，「老人家喜歡曬曬被子曬曬乾糧，我希望下雨的時候陽台乾乾淨淨」，為了更好地運用天台空間，平日以釣魚為樂的父親於住所的天台上，自行設計並搭建了一個「玻璃魚池」。

該玻璃魚池面積大約430呎，水深約30厘米，外圍以不鏽鋼架搭砌而成。玻璃則採用鋼化夾層玻璃，質料仿傚玻璃棧道等景點，從而確保有足夠的承托力，前後花費了3至4萬元人民幣。從影片中可見，玻璃魚池規模不小，以鋼架作凌空設計，需要爬上樓梯方能餵飼魚兒，於天台向上望，就可以見到整片魚池，將魚兒暢游姿態及天空景致盡收眼底。

事主表示，魚池內設有供氧等設備，同時可以透過水掣控制池中水量，除了會飼養觀賞魚外，父親亦會外出將釣來的魚兒養在池內，亦會向當地漁民買魚，所以隨時可以吃到新鮮魚。她又指：「我們這裏氣溫適宜，一年平均氣溫在攝氏15至18度，適合養魚。」

不過網民就反應兩極。有網民認為，該玻璃魚池設計甚有創意，大讚「設計很新穎」、「採光也有了，又養了魚」，直言是想像中的退休生活。但都有人擔心，夏天時魚兒於烈日當空下或會被「煮熟」，形容魚兒分分鐘變成「烤魚」、或「曬成魚乾」，屆時魚池都變魚湯！