品酒速約｜矇瓶試酒浪漫速約　體驗8大品酒主題雙11酒祭脫單優惠

香港人工作忙碌,想識多個朋友都不容易,與其透過交友軟件認識虛擬網友,不如摸著酒杯底,透過對話交流,了解新朋友。「01空間」聯乘Royce Cellar舉辦「BYOB」酒聚和極速約會活動,藉着人與人的交流,擴闊自己的生活圈子之餘,更有機會找到人生的另一半。參加11月18日的「由酒出發配對之旅」,只需要輸入優惠碼更可獲7折優惠。



邊嘆美酒邊識新朋友 $200入場票當現金用

很多都市人都喜歡公餘時品嚐一下杯中物,放鬆一下,亦可藉此機會認識新朋友。「01空間」X Royce Cellar推出了「週四 零票價 #BYOB 主題品酒會」,讓大家可以以酒會友,分享品酒知識的同時,結識新朋友。入場票價可當$200使用,而且每次酒聚的內容都各有不同,參加前可先留意酒聚的主題,再到「01空間」訂購當日的門票。

週四 零票價 #BYOB 主題品酒會主題:

17/11 | Pinot Noir outside Burgundy

24/11 | Second Label of Bordeaux Grand Cru Classes

01/12 | Sauvignon blanc over the world

08/12 | Chardonnay outside Burgundy

15/12 | Sangiovese in Tuscany

22/12 | Bordeaux Blended outside Bordeaux

29/12 | Pre - 2000 Bordeaux Grand Cru Classes

週四「零票價」「BYOB」酒聚

「01空間」優惠價:$200(可於會場當$200使用)



矇瓶試飲贏取神秘獎品 品酒中迎接愛情到來

「雙11」又到,除了是瘋狂購物的好機會,也是各位「光棍」脫單的日子!不過,都市人平日工作壓力大,生活圈子小,認識新朋友的機會愈來愈少。與期等待突如其來的愛情,倒不如勇敢把握機會,說不定愛情會悄悄來到身邊。「 01空間」X Royce Cellar舉辦「由酒出發 配對之旅」,參加者在導師的指導下進行矇瓶試飲,學習品酒的知識,冠軍可獲神秘獎品。隨後,學員便會進行speed dating活動,當中會分為4個區域,6人一個區域,男生25分鐘轉一個區域,每個參加者會有充足時間互相認識,了解彼此的興趣,從中尋找發展的機會。

由酒出發 配對之旅

「01空間」優惠價:$340

*雙11快閃 -- 於11月10-12日快閃期間,輸入優惠碼「1111OVE」可再獲7折優惠