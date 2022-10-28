麥當勞籃神卡第2週Ian、Edan、193！7大優惠券及Payme$5優惠

麥當勞籃神卡及優惠券新一期公布！麥當勞推出全新脆雞巨無霸，用優惠券$33就食得到！加上7大優惠券，甜品、小食都有優惠，同時第2週麥當勞限量「季前賽籃神卡」亦終於登場，今個星期麥當勞籃神卡有Ian、Edan、193等MIRROR及ERROR成員，各位粉絲不要錯過！

麥當勞籃神卡｜第2週有Ian/Edan/193！加推7大優惠券+Payme$5優惠

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（圖片來源：麥當勞）

麥當勞推出全新脆雞巨無霸（Big Mac），除了使用全新配方麵包，更配上脆雞及生菜、巨無霸醬、車打芝士及開胃酸瓜等配料，而使用麥當勞優惠券，$33起就可以食到！

（圖片來源：麥當勞）

同時，麥當勞亦推出7大優惠券，包括$42巨無霸餐配蘋果吉士批、$42脆雞巨無霸餐配蘋果吉士批、$73季前賽二人餐、$9蘋果吉士批、$15焦糖燉蛋味麥旋風等，可以優惠價歎到期間限定餐點及甜品。當中，使用指定優惠券捐贈$99予麥當勞叔叔之家慈善基金，更有機會可以得到限量版姜濤及Ian簽名籃球（名額100個）。

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優惠券外，由即日起至11月13日，Payme用戶於麥當勞消費滿$35或以上，即可獲$5折扣優惠券，可於下次在全線麥當勞分店或麥當勞App，消費滿$35式以上自動使用。數量有限，送完即止。

另外，今個星期使用麥當勞優惠券，同樣會免費送「季前賽籃神卡」！麥當勞籃神卡全套9款收藏卡將分為3個星期推出，今個星期麥當勞籃神卡最新有人氣男團MIRROR成員Ian（陳卓賢）、Edan（呂爵安）及人氣男團ERROR的成員193（郭嘉駿）登場，各位粉絲要留意了！

同時，由即日起至11月6日，各位麥當勞及MIRROR的粉絲，於社交平台上參與小遊戲並挑戰「Big Mac麥麥食」，得分最高的50位用戶即可獲得，附有2位人氣成員簽名的限量版Big Mac籃球！

麥當勞App獨家優惠

優惠日期：2022年10月31日至11月6日（捐款優惠券使用日期為10月31日至11月13日）



*需使用麥當勞手機應用程式及優惠券。

*各優惠券有不同條款及細則，詳情請參閱麥當勞手機應用程式。



麥當勞免費送「季前賽籃神卡」活動

活動日期：2022年10月31日起



*需使用麥當勞手機應用程式。

*需使用麥當勞優惠券購買指定麥當勞套餐。



麥當勞「Big Mac麥麥食」活動

活動日期：2022年10月25日起



*活動細則可到麥當勞官方社交平台了解。



麥當勞Payme $5優惠券

優惠日期：即日起至11月13日



*需使用Payme結帳。

