布甸狗聖誕5大打卡位登陸葵芳！5米高布甸號火箭、浪漫霓虹星光牆

【聖誕好去處2022】召集各位布甸狗Fans！葵芳商場今年聖誕節請來Sanrio人氣角色布甸狗，以太空造型可愛登場，在5大太空主題聖誕裝置與大家影相打卡！同場更設有期間限定店，售賣超過200款周邊商品，各位粉絲千祈不要錯過！

聖誕好去處2022｜布甸狗5大打卡位登陸葵芳！5米高布甸號火箭、浪漫霓虹星光牆

今年聖誕節，葵芳新都會廣場請來Sanrio人氣角色Pompompurin（布甸狗），與好友Macaron及Muffin等組成太空冒險小隊，以外太空服裝造型首次登場，與粉絲來一場「漫遊太空之甸」！

由11月12日起，商場將會設有5大戶外聖誕主題打卡位，大家可以與布甸狗拍照，歡度聖誕！當中必去超巨型的「布甸號」火箭發射站，足足有5米高，與布甸狗齊齊勇闖太空！

（圖片來源：新都會廣場）

之後就可以去到科幻感十足的「星際探測基地」，有2米高巨型布甸狗造型的立體感應儀器，粉絲可以與布甸狗一起破解太空地圖！

（圖片來源：新都會廣場）

如果要打卡影相，必到13米長「漫星花院」，布甸狗與Macaron亦會現出4米高圓拱形花園；還有掛滿幻彩燈飾的「光影遊園」以及紫色花海打造的「霓虹星光牆」，用上霓虹燈勾劃出可愛的布甸狗剪影，配上紫色花牆，散發出濃厚聖誕氣氛，不論是拍拖抑或與三五知己同遊都適合！

（圖片來源：新都會廣場）

現場更設有期間限定店，售賣200款周邊商品，包括期間限定店獨家發售的最新布甸狗星空系列及一眾Sanrio characters聖誕造型新商品，有毛公仔、咕𠱸、雨傘、卡套及洗衣袋等，可愛之餘又實用！

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此外，The Point會員憑指定電子消費金額及積分，可以換領布甸狗太空系列限定精品，包括單柄陶瓷碗及星際收納袋。

新都會廣場「漫遊太空之甸」

活動日期：2022年11月12日至2023年1月2日

活動時間：上午10時至晚上10時

活動地點：新都會廣場L3 - L4露天廣場



新都會廣場「漫遊太空之甸」期間限定店

開放日期：2022年12月3日至2023年1月2日

開放時間：上午11時至晚上9時

地點：新都會廣場L3中庭

