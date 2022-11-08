免費搭電車｜11月指定日子全港市民無限任搭！附港島美食+好去處

11月又有得免費搭電車！有中醫藥品牌舉辦免費搭電車日，於11月中指定日子，全部市民都可以免費無限次搭電車，跟着記者整合的港島美食及港島好去處懶人包， 一次過玩盡港島！

免費搭電車丨11月指定日子全港市民無限任搭！附港島美食+好去處

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（圖片來源：Unsplash/Alison Pang）

中醫藥品牌御藥堂為慶祝成立20週年，將於2022年11月15日（星期二）舉辦免費電車乘車日活動，當日全港市民都可以無限次免費搭電車，品牌代言人米雪及20週年大使張敬軒亦會乘坐電車出巡，沿途可以把握機會影相打卡！

御藥堂免費電車日

日期：2022年11月15日（星期二）



趁有得免費搭電車，有時間不妨去港島不同好去處打卡散心！港島區有不少復古建築及歷史古蹟，亦有近年新興好去處，如西灣泳棚、維園踩艇仔等，即按下面各個連結，了解多個港島好去處的詳情！

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平日辛勤工作當然要獎勵一下自己的五臟六腑，今次記者整合港島多個必試美食，包括銅鑼灣美食日式刨冰、西環美食京都咖啡店、灣仔美食港式咖喱豬扒等，想了解更多詳情即按以下連結！