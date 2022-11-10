M+博物館草間彌生特別展！逾200件作品+限定商品　南瓜雕塑免費睇

M+博物館草間彌生展覽開幕！M+博物館由11月12日起舉辦日本著名藝術家草間彌生特別展「草間彌生：一九四五年至今」，場內將展出草間彌生超過200件作品，其中3件作品更是草間彌生特別為M+展覽而創作，機會相當難得！想齊齊走入「波點女王」的藝術世界，即睇展覽簡介及門票詳情！

M+博物館草間彌生特別展覽！逾200件經典作品一次睇 附門票詳情

西九文化區M+博物館由11月12日起，舉辦草間彌生特別展覽，同時是草間彌生在日本以外，於亞洲地區舉行的最大回顧展。

（圖片來源：M+博物館）

今次展覽將會展出草間彌生203件作品，作品種類涵蓋包括繪畫、裝置、雕塑、素描、拼貼、流動影像和檔案資料，其中3件更是草間彌生為M+特別創作的作品，包括《南瓜》、《神經的死亡》及《圓點的執念——渴望天堂的愛》。

提到草間彌生，大家最熟悉的必定是波點和南瓜。草間彌生兩個全新的大型雕塑《南瓜》（2022）放置於博物館地下大堂免費空間，極具標誌性的鮮黃色南瓜上帶有黑色圓點圖案，而南瓜之於草間彌生之言，象徵著生命力，更是代表獨特的生命個體。

草間彌生全新大型雕塑《南瓜》（2022）置於博物館地下大堂，訪客可免費參觀。（圖片來源：M+博物館）

《神經的死亡》（2022）位於連通博物館大樓地面和地下樓層的光庭，垂掛至B2層的潛空間。連綿不絕的網狀裝置扣連「無限」的主題，同時代表「死亡」是重生的必經階段，整體作品色彩繽紛，有別於1976年較陰沉的黑色圓點版本。

草間彌生為M+特別展而創作的作品——《神經的死亡》（2022）。（圖片來源：M+博物館）

《圓點的執念——渴望天堂的愛》位於B2層的展演空間，全個空間充滿草間彌生招牌波點圖案和反射鏡，天花板上懸吊著白色波點的巨大汽球。展演空間深處更設有鋪滿鏡面的立方體環境，讓參觀者如同置身於萬花筒一樣。

除此之外，展覽同時展出草間彌生歷年來各種不同媒介的作品，分為6大主題：無限、積累、全面連結、生物宇宙、死亡、生命的力量。當中包括其自畫像，介紹草間彌生從 1950至2020年的演變。

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今次草間彌生展覽亦有售賣獨家商品，當中包括手機保護殼、針織襪、長傘、單肩袋等，將「波點女王」的藝術作品帶入日常生活之中！

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M+草間彌生展覽｜門票詳情

「草間彌生：一九四五年至今」展覽門票由即日起於網上發售，暫不設電話及現場售票。購票方式包括M+網站、西九文化區網站、購票通、香港中國旅行社、飛豬旅行、Klook。成人門票為港幣$240，特惠門票則為港幣$150。

持有草間彌生特別展門票人士，可以同時參觀M+博物館所有展廳。而M+博物館地下大堂的《南瓜》則會免費開予公眾參觀。「草間彌生：一九四五年至今」展覽門票由即日起於網上公開發售。

「草間彌生：一九四五年至今」展覽

地址：九龍博物館道38號西九文化區M+

日期：2022年11月12日至2023年5月14日



「草間彌生：一九四五年至今」門票價錢：

成人門票：港幣$240（6歲或以下兒童免費入場）

特惠門票：港幣$150（特惠門票適用於全日制學生、7至11歲兒童、60歲或以上長者、殘疾人士與一名同行照料者以及綜合社會保障援助受助人）

購票方式：M+網站、西九文化區網站、購票通、香港中國旅行社、飛豬旅行、Klook

