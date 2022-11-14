LuLu豬聖誕裝飾登陸銅鑼灣！5大打卡位必影可愛漢堡/巨型立體賀卡

銅鑼灣最新聖誕好去處有罐頭豬LuLu進駐，於商場內舉行聖誕派對，以歡樂時光派對造型登場，設5大聖誕打卡位，包括巨型LuLu豬漢堡、立體聖誕卡等，商場更有期間限定店，帶來過百款精品，粉絲不可錯過！

聖誕好去處2022丨LuLu豬聖誕裝飾登陸銅鑼灣！5大打卡位必影可愛漢堡

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（圖片來源：LOG-ON）

今年聖誕節，銅鑼灣時代廣場邀來人氣卡通角色——罐頭豬LuLu（下稱LuLu豬），由即日起至11月29日，以派對主題造型首次登場，準備與粉絲一同舉行大食會及派對，提早過聖誕！

5大打卡位必影巨型LuLu豬漢堡！快閃見面會互動合照

時代廣場將會設有5大聖誕主題打卡位，大家可與LuLu豬打卡，共渡聖誕佳節！當中最搶眼必屬巨型LuLu豬漢堡，肥嘟嘟的LuLu豬藏身於巨型漢堡包中，期待與粉絲見面的神情相當可愛！

（圖片來源：LOG-ON）

聖誕佳節當然要送上祝福，場內設有2款不同的巨型3D立體LuLu豬聖誕賀卡，設計精緻趣怪；另還有2大主題佈景版，分別有LuLu豬蛋糕，以及迎賓位，大家可以與不同造型的LuLu豬見面合照！

除了打卡位外，於11月20日下午2時至5時，LuLu豬將會在時代廣場中庭快閃登場，舉行限定粉絲見面會，並送出聖誕限定小禮物！

期間限定聖誕禮物小鎮！過百款精品禮物

由即日起至12月28日，場內會設有期間限定店「LOG-ON聖誕小鎮」，雲集過百個人氣角色的精品，大家可以盡情掃貨！除了小丑公仔、毛絨咕𠱸、戟絨裝飾套裝等LuLu豬精品外，亦有角落生物大福層層疊抱枕、Sanrio護膚套裝、Kakao Friends火箭造型加濕器、聖誕香薰瓶等各式精品，聖誕佳節送禮自用都有選擇！

LuLu豬玩轉聖誕打卡熱點

日期：即日起至11月29日

地點：銅鑼灣時代廣場B1地庫



聖誕LuLu豬驚喜快閃活動

日期：11月20日

時間：14:00-17:00

地點：銅鑼灣時代廣場B1地庫



期間限定店「LOG-ON聖誕小鎮」

日期：即日起至12月28日

營業時間：10:00-22:00

地點：銅鑼灣時代廣場B1地庫

