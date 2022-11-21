【茶飲優惠】香港最新15大茶飲店推出限時優惠！包括天仁茗茶、花斑茶社、ChaTraMue、小茶屋等，分別有買一送一、低至7折等，其中一間更免費送珍奶！即睇茶飲店減價優惠推介！

茶飲優惠｜15大茶飲店限時優惠！泰奶店罕有推優惠/天仁有3大折扣

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茶飲店限時優惠【1】小茶屋 —— 聖誕優惠低至半價

主打日本直送茶的小茶屋推出聖誕優惠，於12月內指定日子，購買指定茶飲，即可享有低至半價、買1送1等優惠，詳情如下：

12月7至9日：鮮果煎茶系列第2杯半價

12月10至11日：原汁煎茶系列$28/2杯

12月15至16日：草莓抹茶/玄米茶第2杯半價

12月17至18日：鮮奶焙茶買1送1

12月20至21日：鮮奶玄米茶第2杯半價

12月22至23日：鮮奶抹茶第2杯半價

12月24至25日：生朱古力系列買1送1

12月26日：鮮奶焙茶買1送1



（圖片來源：小茶屋）

茶飲店限時優惠【1】小茶屋

推廣地點：旺角豉油街29號4A

推廣日期：12月份指定日子



茶飲店限時優惠【2】天仁茗茶 —— 新品減$5/指定時段減$2/送現金券

天仁茗茶推出3大茶飲限時優惠，包括指定時段減$2、送現金券活動及新品減$5優惠。

天仁茗茶優惠一：新品減$5

天仁茗茶推出新茶飲「鐵觀音朱古力鮮奶茶」，由即日起至12月7日，於全線天仁茗茶分店購買鐵觀音朱古力鮮奶茶，不論凍飲或熱飲，即可享有減$5優惠。

（圖片來源：天仁茗茶）

天仁茗茶優惠二：指定時段減$2

天仁茗茶由即日起至12月27日推出「少糖星期二」優惠，逢星期二到全線天仁茗茶分店購買茶飲，選擇半糖或以下糖份口味，即可享減$2優惠。（不設糖份調節的款式除外。）

（圖片來源：天仁茗茶）

天仁茗茶優惠三：送現金券

由即日起至12月30日內逢星期五，以Visa信用卡消費滿港幣$25，即可獲贈$10天仁茗茶現金券。

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茶飲店限時優惠【2】天仁茗茶

天仁茗茶 【新品減$5優惠】

推廣地點：全線天仁茗茶分店

推廣日期：即日起至12月7日

*糖份固定，可選凍飲或熱飲。

*只設中杯裝。



天仁茗茶 【少糖星期二優惠】

推廣地點：全線天仁茗茶分店

推廣日期：即日起至12月27日

*糖份需選出半糖、微糖或無糖。

*桂花茶王、913古早味冬瓜茶、913冬瓜鮮奶茶、沁涼冰沙系列、雪糕．奶茶昔、茶．雪沙系列不適用。



天仁茗茶 【Visa信用卡消費活動】

推廣地點：全線天仁茗茶分店（一田、誠品、金鐘LAB Concept、UNY及機場分店除外）

推廣日期：即日起至12月30日逢星期五



茶飲店限時優惠【3】花斑茶社 —— 全單8折/全線分店指定茶飲半價

由即日起至12月中，全線23間分店，於指定日期期間購買指定茶飲，即可享有半價優惠，款式包括泰式仙草奶茶、綠茶多多、黑糖珍珠奶茶等。

詳情可按下面連結了解：

（圖片來源：花斑茶社）

茶飲店限時優惠【3】花斑茶社

推廣地點：全線花斑茶社分店

推廣日期：即日起至12月19日（各分店優惠日期不同）



茶飲店限時優惠【3】NUTTEA —— 每日優惠低至8折/咖啡飲品第2杯半價

NUTTEA優惠一：每日優惠低至8折

由即日起，到NUTTEA大埔店購買茶飲，每日可享有不同優惠，詳情如下：

星期一、二：購買任何奶蓋茶即減$5

星期三、四：購買任何茶飲免費送1款配料

星期五：使用外送服務購買茶飲可享買5送1

星期六、日：外賣自取3杯或以上茶飲全單8折



（圖片來源：NUTTEA）

NUTTEA優惠二：咖啡飲品第2杯半價

由即日起逢星期一，到全線NUTTEA門市購買咖啡飲品，即可享有第2杯半價優惠。

（圖片來源：NUTTEA）

茶飲店限時優惠【3】NUTTEA

NUTTEA【每日優惠低至8折】

推廣地點：NUTTEA大埔店

推廣日期：即日起至另行通知



NUTTEA【咖啡飲品第2杯半價】

推廣地點：全線NUTTEA門市（新蒲崗、旺角、銅鑼灣及葵芳分店除外）

推廣日期：即日起逢星期一至另行通知



茶飲店限時優惠【4】茶茶Go —— 買一送一/第2杯半價

茶茶Go優惠一：全線分店$29或以下飲品買一送一

由即日起至另行通知，於全線茶茶Go分店，購買任何價值港幣$29或以下茶飲，即可享買一送一優惠。數量有限，送完即止。

（圖片來源：茶茶Go）

茶茶Go優惠二：旺角店奶凍系列第2杯半價

由即日起，逢星期五至日及公眾假期，到旺角門市購買奶凍入茶系列的任何款式，即可享有第2杯半價優惠，折後平均每杯$25.5，每日數量有限，售完即止。

（圖片來源：茶茶Go）

茶飲店限時優惠【4】茶茶Go

茶茶Go 【買一送一優惠】

推廣地點：全線茶茶Go分店

推廣日期：即日起至另行通知



茶茶Go 【奶凍系列第2杯半價】

推廣地點：茶茶Go旺角店

推廣日期：即日起逢星期五至日及公眾假期至另行通知

*只適用於奶凍入茶系列。



茶飲店限時優惠【5】丸子茶 —— 指定日子減$2

由即日起逢星期一，到太子茶購買純茶、奶茶、咖啡或鮮奶系列，選擇無糖口味，即可享有減$2優惠。

（圖片來源：丸子茶）

茶飲店限時優惠【5】丸子茶

推廣地點：葵涌廣場1樓B03A號鋪

推廣日期：即日起至另行通合逢星期一



茶飲店限時優惠【7】一芳水果茶 —— 減$30/全單7折

一芳水果茶優惠一：減$30

一芳水果茶推出「足球狂熱」優惠，由即日起至12月18日，於全線一芳水果茶分店消息滿港幣$150或以上，即可享減$30優惠。

（圖片來源：一芳水果茶）

一芳水果茶優惠一：減$30

一芳水果茶推出12月份會員優惠，12月內逢星期二，一芳水果茶會員於全線分店購買任何正價茶飲2杯或以上，即可享7折優惠。

（圖片來源：一芳）

茶飲店限時優惠【7】一芳水果茶

一芳水果茶【減$30優惠】

推廣地點：全線一芳水果茶分店

推廣日期：即日起至12月18日

*尖沙咀分店除外。



一芳水果茶【全單7折優惠】

推廣地點：全線一芳水果茶分店

推廣日期：12月份內逢星期二



茶飲店限時優惠【8】清玉 —— 指定茶飲$15

清玉推出12月份VIP優惠活動，由即日起至12月31日，於全線清玉分店出示有效VIP卡，即可以$15優惠價購買402珍珠奶茶1杯。

（圖片來源：清玉）

茶飲店限時優惠【8】清玉

推廣地點：全線清玉分店

推廣日期：即日起至12月31日



茶飲店限時優惠【9】茶九 —— 免費珍奶

由即日起，到茶九門市出示《明日戰記》即日戲票票尾，即會免費送珍珠奶茶1杯。

（圖片來源：茶九）

茶飲店限時優惠【9】茶九

推廣地點：元朗鳳攸南街9號好順利大廈地下1A至1B舖

推廣日期：即日起至《明日戰記》上映期完結



茶飲店限時優惠【10】幸福堂 —— $48自選2杯茶飲

由即日起，於幸福堂將軍澳店可享有$48自選2杯指定茶飲優惠，可選款式包括400次幸福鮮奶黑糖咖啡、草莓鮮奶、白桃烏龍拿鐵、紅豆奶茶等。

（圖片來源：幸福堂）

茶飲店限時優惠【10】幸福堂

推廣地點：幸福堂將軍澳分店

推廣日期：即日起至另行通知

*可選同款或不同款式茶飲。



茶飲店限時優惠【11】老虎堂 —— 世界盃茶飲配零食優惠

老虎堂推出世界盃優惠套餐，由即日起至12月20日，於全線老虎堂可以優惠價$48（原價$58），購買波霸厚鮮奶配地瓜條套餐1份。

（圖片來源：老虎堂）

茶飲店限時優惠【11】老虎堂

推廣地點：全線老虎堂分店

推廣日期：即日起至12月20日



茶飲店限時優惠【12】花果飄零 —— 全單8折

花果飄零推出外送優惠，由即日起至11月30日，經外送平台Deliveroo消息滿港幣$100（不包括運費）或以上，即可享有全單8折優惠。

（圖片來源：花果飄零）

茶飲店限時優惠【12】花果飄零

推廣地點：全線花果飄零分店

推廣日期：即日起至11月30日

*需經Deliveroo訂購。



茶飲店限時優惠【13】ChaTraMue —— 8折

泰奶專門店ChaTraMue推出聖誕下午茶優惠，由即日起至12月31日，逢星期一至五下午3時至5時半，於全線ChaTraMue分店購買茶飲，即可享有8折優惠。

（圖片來源：ChaTraMue）

茶飲店限時優惠【13】ChaTraMue

推廣地點：全線ChaTraMue分店

推廣日期：即日起至12月31日逢星期一至五下午3時至5時半



茶飲店限時優惠【14】KiKi茶 —— 買四送一

台灣品牌KiKi麵旗下茶飲品牌KiKi茶，推出買四送一優惠，可以優惠價$112買到5張價值$38的兌換劵，可於全線KiKi茶門市兌換$38或以下茶飲。

茶飲店限時優惠【14】KiKi茶

推廣地點：全線KiKi茶分店

使用日期：購買日後起計90日內

訂購網站：Klook

https://www.klook.com/zh-HK/food-and-dining/package/40508-kiki-noodles-hong-kong-124465



茶飲店限時優惠【15】金鑽松露 —— 2杯84折

金鑽松露推出2杯84折優惠，可以優惠價$125買到2杯精品松露素飲系列茶飲，可於尖沙咀門市兌換使用。（適用於精品松露素飲系列共10款茶飲）

（圖片來源：金鑽松露 ）

茶飲店限時優惠【15】金鑽松露

推廣地點：尖沙咀梳士巴利道18號K11 MUSEA B2樓B201-34號舖

使用日期：即日起至12月31日

訂購網站：Klook

https://www.klook.com/zh-HK/food-and-dining/package/54316-golden-diamond-hong-kong-171402

