【戲院優惠】戲院戲票優惠一次過睇！百老匯院線、MCL、嘉禾院線及英皇戲院等各大院線繼續推出不同戲院優惠，買戲飛入場睇戲最平只需$35起，另有買一送一、半價戲飛、信用卡優惠、會員優惠等。各位戲迷記得把握機會，入場支持心水電影！

（2022年11月28日更新）

戲院優惠｜6大戲飛優惠最平$30！買1送1/早場/午夜場/送免費爆谷

戲院優惠【1】百老匯院線戲院優惠

由11月28日起，旺角百老匯戲院推出「午夜場超筍價」戲飛優惠，晚上11時後場次只需$35，各位「夜貓」出街睇戲多個平價選擇！

百老匯院線戲院優惠：戲飛買一送一

優惠院線：旺角百老匯（九龍西洋菜街6-12號）

優惠日期：即日起至另行通知

*優惠不可與其他優惠同時使用



（圖片來源：Broadway Circuit 百老匯院線@Facebook）

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戲院優惠【2】嘉禾院線戲院優惠

嘉禾院線戲院優惠【2.1】星期一票價優惠低至$30

為慶祝嘉禾MegaBox開業1周年，嘉禾全線旗下10間戲院由6月20日起，逢星期一下午1點前2D戲飛票價最平$30，而下午1點或之後2D戲票最平亦只需$40！

全線星期一2D票價 （成人/學生/小童票價）

下午1點前場次：$30

下午1時或之後場次：$40

星期一2D票價：其他版本（下午1時前 / 下午1時或之後）

IMAX場次：全日$80

D-BOX場次：$80 / $90

Home特色影院（嘉禾V WALK）：$40 / $50

Vivo尊尚影院（嘉禾MegaBox）：$80 / $90

Vivo尊尚影院（the sky）：$90 / $100

嘉禾院線戲院優惠：星期一票價優惠

優惠日期：即日起至另行通知

*此票價適用於全線嘉禾院線戲院逢星期一之電影放映場次

*此票價不適用於公眾假期前夕及公眾假期

*如因放映版本或片長或其他原因加價，差額須由顧客支付

*網上購票需另收手續費



嘉禾院線戲院優惠【2.2】$1網上入會/續會

凡透過嘉禾院線網頁或手機應用程式登記成為嘉禾院線GH Moviegoer會員，可享港幣$1入會優惠（原價HK$50），會籍有效期一年。另外，有效會員於優惠期間亦可以$1優惠價續會！

（嘉禾院線）

戲院優惠【3】Cinema City戲院優惠

Cinema City院線由即日起，推出頭場及尾場優惠，最平$38就可以睇戲！Cinema City多間戲院包括銅鑼灣、柴灣、荃灣及九龍灣星影匯，平日及假日的早場和尾場戲飛最平$38起！

Cinema City戲院優惠｜首場優惠

Cinema City銅鑼灣JP：平日（星期一至五）$38、假日（星期六至日及公眾假期）$48

Cinema City戲院優惠｜尾場優惠

銅鑼灣JP：逢星期日至四$68

荃灣CANDY PARK：逢星期日至六$58

星影匯THE METROPLEX：逢星期日至四$48

柴灣：逢星期日至六$38

Cinema City戲院優惠：早場及尾場票價優惠

優惠日期：即日起至另行通知

*優惠票價只適用於指定戲院，詳情可至官網查詢



Cinema City推出首場尾場戲飛優惠。（示意圖）（圖片來源：Cinema City）

戲院優惠【4】MCL戲院優惠

MCL戲院由即日起至2022年12月31日，只要使用Visa信用卡於MCL戲院，購買星期六、日或指定公眾假期之正價2D戲票，即可享8折優惠！優名額有限，先到先得，額滿即止。

Cinema City戲院優惠：早場及尾場票價優惠

優惠日期：即日起至2022年12月31日（2022年12月22日至12月31日除外）

*優惠票價只適用於指定戲院，詳情可至官網查詢

*優惠必須以有效之Visa主卡或附屬卡簽賬並以Visa網絡付款

*優惠名額有限，先到先得，額滿即止。名額以每週一上午6時至下週一凌晨5時之交易時間計算，及以MCL系統為準。

*每位持卡人每天最多可享8折優惠一次；而每次最多可以8折優惠購買10張星期六/日/指定公眾假期之正價2D戲票。

*優惠不適用於自助售票機及第三方手機應用程式。



（MCL院線）

戲院優惠【5】英皇戲院優惠

英皇戲院推出戲院優惠，包括戲飛低至買一送一，由即日起至2022年12月31日，只要使用滙豐Visa Signature卡，透過流動電話或感應式付款功能購買星期一至五電影場次，即可享正價2D戲票買一送一及細爆谷買一送一優惠。另外，正價3D戲票（星期一至五）及正價2D戲票（星期六及日）可享9折。

英皇戲院優惠：戲飛票價低至買一送一

優惠日期：即日起至2022年12月31日

*持卡人購票時須選擇使用滙豐Visa Signature優惠，及以滙豐Visa Signature卡付款方可享優惠。

*優惠名額有限及先到先得，額滿即止。



（英皇戲院）

戲院優惠【6】巴黎倫敦紐約米蘭戲院優惠

華懋電影院位於屯門，又稱為巴黎倫敦紐約米蘭戲院，屬於華懋集團旗下的院線。戲院由即日起，逢星期一及星期二都會推出票價優惠，成人戲飛最平$45，而小童、學生及長者只需$40！

巴黎倫敦紐約米蘭戲院優惠：逢星期一及星期二票價優惠

地址：屯門河傍街康麗花園地下

優惠日期：即日起至另行通知

*票價不適用於公眾假期前夕及公眾假期

*如因放映片長或其他原因加價，需要補回差額

*網上購票需另收手續費



（圖片來源：華懋電影院@Facebook）