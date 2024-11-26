暖水壺洗清千萬不要齋沖水　隨時食菌落肚　醫生教2正確清洗法

天文台預料，本港受東北季候風，氣溫將會在未來兩三天下降，不少人會拿出家中的保溫瓶（暖水壺）來使用，不過長時間使用，保溫瓶內壁或會長出黏滑猶如「鼻涕」般的東西，如果未有正確清洗的話，分分鐘菌從口入。最近有醫生就分享2大正確洗保溫瓶的關鍵方法，以避免影響人體健康。



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保溫瓶清潔齋沖水唔夠乾淨！醫生教2大正確洗保溫瓶方法

保溫瓶是不少打工仔必備的辦公室恩物，冬天時更加是保暖救星。然而許多人以為保溫瓶僅裝開水，想著用清水沖一沖內膽就足以乾淨，但其實時間一久，水壺內壁或會長出黏黏滑滑的東西，沒有正確清洗的話，嚴重起來甚至影響健康！

示意圖（圖片來源：photo-ac）

早前台灣家醫科醫生陳崇賢於其社交媒體Facebook專頁發文分享，指長期使用且沒有清洗乾淨的保溫瓶會長出「生物膜（Biofilm）」，而生物膜是由微生物所分泌的黏液，所聚集在生物或非生物的表面而形成，往往由眾多微生物構成，猶如牙菌斑，就是在生物表面的生物膜；至於非生物的表面，則如抽濕機水箱內那層黏滑的東西。

陳崇賢指出，長時間潮濕的表面都可能會長出生物膜，不論是塑膠水壺，還是不鏽鋼保溫瓶均有機會長生物膜。「畢竟飲用水不可能完全無菌，更別提每天會接觸瓶口的嘴巴，小朋友甚至會把食物殘渣掉進瓶子裡」，要是哪天有致病菌在裡面，就會影響到身體健康。

因此保溫瓶不能單單用水沖洗。陳崇賢指出，不論是水壺或水杯等，都一定要記得2大關鍵方法，其中包括【1】要定期「刷洗」，尤其是已經摸到黏滑的質感時，更可以配上洗碗精達到更乾淨的清潔效果；【2】不使用保溫瓶時內裡應保持乾燥，因此清洗後建議晾乾，才能避免飲用水遭到細菌污染。

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