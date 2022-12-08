點心放題推介！港島海逸君綽酒店推出點心放題優惠，2.5小時無限任食35款特色點心、燒味及美食，凡惠顧點心放題的客人更可以免費獲贈蠔皇鮑魚酥及養生靚湯1客。由即日起於指定網站預訂，部分聖誕節紅日都有優惠，即睇點心放題優惠詳情！

港島海景酒店2.5小時點心放題優惠！任食35款點心、送鮑魚酥+靚湯

港島海逸君綽酒店中菜廳君綽軒與網上旅遊平台Kkday合作推出點心放題優惠，供應多款特色點心、燒味及美食，包括頭盤、蒸、煎、炸、焗點心、腸粉、粥麵和甜品，每位再送蠔皇鮑魚酥及養生靚湯1客。點心放題供應時間由中午12時至下午2時30分，食足2.5小時，慢慢歎都無問題！

（圖片來源：Kkday）

點心放題供應逾35款特色點心、頭盤、粉麵及甜品，當中包括招牌蝦餃皇、蟹籽燒賣、燒腩仔、香麻叉燒酥盒及千絲蘿蔔酥等，各位點心控記得不要錯過了！

（圖片來源：Kkday）

由即日起於Kkday網站預訂，成人每位$341起、4至11歲兒童每位$294起（茶芥及加一服務費以原價計算），優惠日期由即日起至31日，價錢同時適用於聖誕節紅日12月26日至27日，放假想帶家人歎返一盅兩件不妨考慮！

（圖片來源：Kkday）

港島海逸君綽酒店 君綽軒

點心放題供應日期：2022年12月1日至31日

點心放題供應時間：中午12時至下午2時30分

地址：香港北角油街23號港島海逸君綽酒店5樓

電話：2121 2691

預訂網址：https://www.kkday.com/zh-hk/product/136442

