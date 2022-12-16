11大真心聖誕禮物$99起！送給好友/家人　男女通用香水/香薰蠟燭

聖誕禮物2022年11大真心推介！2022年聖誕節就到，是時候準備一份滿載心意的聖誕禮物給重要的人了！記者精選11大CP值極高的聖誕禮物推介，由個人用品到電子產品都有，不論是送給家人，或是為摰友送上一份心意都有選擇，即睇懶人包了解一下啦！

無伏！11大真心聖誕禮物推介！男女通用香水/香薰蠟燭/按摩槍

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（圖片來源：Unsplash/rodion-kutsaiev）

聖誕禮物2022【1】JBL Clip4無線喇叭

JBL的無線音響器材各來受歡迎，Clip4型號的無線喇叭外形輕巧便攜，採用全防水設計，即使是帶去戶外活動都沒有問題，可以隨時隨地寫意聽歌。同時，Clip4無線喇叭有不同顏色可選，不分男女，適用在佳節用作送禮之選。

（豐澤官網截圖）

聖誕禮物2022【1】JBL Clip4無線喇叭

價錢：$499

銷售點：豐澤，各大銷售點



聖誕禮物2022【2】AirPods Pro 2

這份聖誕禮物真的很適合男女老少！Apple於本年官方發布會推出全新AirPods Pro 2，於降噪效果、音質、續航力等方面進行大幅度提升，同時在充電盒、手繩孔等細節上加入防水等功能，於坊間評價不俗。同時AirPods Pro 2可客製化刻字，輕鬆打造一份獨一無二的禮物。

（Apple官網截圖）

聖誕禮物2022【2】AirPods Pro 2

價錢：$1,849

銷售點：Apple門市及官網，各大銷售點



聖誕禮物2022【3】手作工業風融燭燈

香薰蠟燭可說是近年大熱的精品，而使用融燭燈則可避免明火危險，堪受歡迎。這款手作工業風的融燭燈設計復古型格，每件均為手工製作及上色，日常可融香薰蠟燭使房間充滿香氣，亦可當作小擺設，氣氛滿滿。

聖誕禮物2022【3】手作工業風融燭燈

價錢：$773.9起

銷售點：Pinkoi門市及官網，各大銷售點



聖誕禮物2022【4】自訂名字香薰蠟燭

這份聖誕禮物就會很有心思！有融燭燈，當然少不了具有聖誕氣氛的香薰蠟燭。近年也有不少男女都喜歡上香薰蠟，而這款香薰蠟燭設有8款香味可選，包括聖誕感十足的茉莉雪松、清甜日本柚子、清新檸檬薄荷、花果甜香蘋果花等，更可以自訂名字，是不錯的聖誕送禮之選。

聖誕禮物2022【4】自訂名字香薰蠟燭

價錢：$320

銷售點：Pinkoi門市及官網，各大銷售點



聖誕禮物2022【5】AZPAC Trucker 30吋防爆拉鍊行李箱

疫情放緩，多個國家都陸續放寬國際旅行限制，相信大家身邊都有朋友已買好機票去旅行。AZPAC Trucker 30吋防爆拉鍊行李箱設有一深一淺的存放空間、雙層防爆、高減震性等功能，30吋空間亦可於旅行時放肆掃貨，送給朋友去旅行可說是相當貼心。

聖誕禮物2022【5】AZPAC Trucker 30吋防爆拉鍊行李箱

價錢：$1,329.2

銷售點：Pinkoi門市及官網，各大銷售點



聖誕禮物2022【6】OTO系列家品

OTO的商品向來都是熱門送禮之選，很適合送給親朋好友，由眼部護理到全身按摩都有選擇。當中OTO Eyetonic眼舒靈（$699），可有助舒緩眼部不適；OTO Vibe+無線手提按摩棒（$699）按摩力度適中，最適合身體不同部位肌肉痠痛時使用；OTO Readi Spa迴旋無線背舒爽（$899）可幫助促進血液循環；OTO Soothie Wrap（$998）輕巧易用，有助減輕肩頸不適，用作送禮定能使對方倍感窩心。

聖誕禮物2022【6】OTO系列家品

價錢：OTO Eyetonic眼舒靈 $699（原價：$1,980）（優惠代碼：E80027）

OTO Vibe+無線手提按摩棒 $699（原價：$1,600）（優惠代碼：VB1022）

OTO Readi Spa迴旋無線背舒爽 $899（原價：$2,380）（優惠代碼：RS1000）

OTO Soothie Wrap（SW-500）$998（原價：$2,100）（優惠代碼：SW5002）

購買方法：https://otohk.otohk.store/



聖誕禮物2022【7】飛利浦手提吸塵機

這份禮物就很適合獨居或賢淑的朋友！飛利浦FC6149/62型號迷你真空手提吸塵機，外觀設計輕巧，配備4種吸管配件及雙重無塵袋旋風式氣流過濾系統，可以輕鬆清潔家中任何角落，同時適用於打掃車輛，一物多用。

（圖片來源：豐澤）

聖誕禮物2022【7】飛利浦手提吸塵機

價錢：$628

銷售點：HKTVmall/豐澤門市及官網，各大銷售點



聖誕禮物2022【8】Calvin Klein One 淡香水

香水並不是女士的專利，Calvin Klein One淡香水是一款濃淡適中的香水，以清新柑橘氣味為主調，前中後調再加入佛手柑、茉莉花、雪松等花香，令香水散發出綠茶芬芳，男女都適用，清新又不失典雅。

（圖片來源：莎莎）

聖誕禮物2022【8】Calvin Klein One 淡香水

價錢：$99起

銷售點：莎莎門市及官網，各大銷售點



聖誕禮物2022【9】恆溫杯墊

冬天天氣乾燥，隨時隨地都需要來一杯熱飲暖暖身，尤其最近天氣寒冷的日子。SOTHING的向物恆溫杯墊設計簡約，採用PTC發熱系統、3種溫度調節、8小時自動斷電等功能，可以使飲品維持在55至75℃，放在家中或辦公室都非常實用。

聖誕禮物2022【9】恆溫杯墊

價錢：$178

銷售點：Pinkoi門市及官網，各大銷售點



聖誕禮物2022【10】Sabon「夢幻冬日盛宴」聖誕版2合1面部磨砂霜

Sabon的護膚品向來備受好評，今年Sabon推出限量版「夢幻冬日盛宴」聖誕版2合1面部磨砂霜，配方採用90%天然的植物性純素成分，糅合王牌大馬士革玫瑰精油，以及復活草精萃，可清潔及去死皮角質，男女都適用。

（圖片來源：Sabon）

聖誕禮物2022【10】Sabon「夢幻冬日盛宴」聖誕版2合1面部磨砂霜

價錢：$420

銷售點：Sabon門市及官網，各大銷售點



聖誕禮物2022【11】迷你蒸飯盒

帶飯返工返學的朋友，每每用微波爐「叮」飯都會容易變得又乾又硬，使用迷你蒸飯盒便可避免。這款PEANUTS x Homeplus的迷你蒸飯盒，容量達1.3公升，最快6分鐘就可蒸好飯盒，亦可煮熟雞蛋或白飯等，實用性不俗。

聖誕禮物2022【11】迷你蒸飯盒

價錢：$279.9

銷售點：Pinkoi門市及官網，各大銷售點

