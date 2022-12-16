聖誕蛋糕再多一個新選擇！北海道芝士蛋糕專門店推出冬日限定雙層Tiramisu巴斯克芝士蛋糕，以貓咪造型可愛登場打卡一流，蛋糕採用日本及澳洲直送原材料製作，細軟芝士配上香濃咖啡，口感及口味都極豐富！即拉下文了解訂購詳情！

聖誕蛋糕丨雙層Tiramisu巴斯克芝士蛋糕 貓咪造型可愛香港都買到

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（圖片來源：Luna Cake）

北海道芝士蛋糕專門店「Luna Cake」在香港在有多間分店，最近蛋糕店推出冬日限定新品「雙層Tiramisu巴斯克芝士蛋糕」，蛋糕以貓咪造型可愛登場，打卡效果一流！

（圖片來源：Luna Cake）

蛋糕使用澳洲頂級忌廉芝士、日本雞蛋、香滑鮮奶油及濃縮咖啡，採用日式甜品手藝製作。巴斯克芝士蛋糕口感綿密，配上上層香甜綿軟的馬士卡邦芝士，以及頂層的可可粉，甜味與焦苦平衡得宜，每一口都可品嘗到多重口感及味道，甜食控怎可錯過！

雙層Tiramisu巴斯克芝士蛋糕定價為$168，可經Luna Cake官網訂購，並於自選門市取貨。由即日起至12月31日，凡訂購此款蛋糕，可再以88折加購KUROCAFE低因掛耳咖啡，最多可加購4盒，口味自選。

Luna Cake 雙層Tiramisu巴斯克芝士蛋糕

價錢：$168

尺寸：約11厘米

訂購網址：https://lunacake.com/Luna-Basque-Burnt-Cheesecake-Tiramisu-Neko/

門市地址：https://lunacake.com/shop-location/

