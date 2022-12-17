聖誕交換禮物2022｜10大$200內實用禮物推薦　男女收到都開心

【聖誕禮物2022】聖誕假期將至，是時候準備禮物予親朋戚友與心儀對象了！記者精選了10大$200以下的精品，讓大家贈送或交換禮物時用。當中有不少男女老幼都適合，由日用品到有趣玩意都有，既美觀，又有用！不想花時間逛街挑選禮物的懶人們啊！快來看看今年有甚麼好東西選擇吧！

聖誕禮物2022｜10大$200內實用禮物推薦 交換禮物/送禮必備 男女都啱

🎄聖誕交換禮物2022🎅🏻【1】超療癒系-PenGuin 起子工具組



說到實用，非對自己有幫助的東西莫屬。這套以可愛企鵝作造型的工具會成為您需要緊急維修物品時的好幫手！不論更換各式電器的電池與安裝傢俱，也能用得上牠！企鵝胖胖的臉蛋更打破了一般起子工具所帶有的冰冷感，小朋友收到牠，亦會相當興奮！

聖誕交換禮物2022【1】超療癒系-PenGuin 起子工具組

售價：$152.9

銷售點：iThinking（經網上平台Pinkol出售）

連結：https://hk.pinkoi.com/product/10ONbNlf?category=5



🎄聖誕交換禮物2022🎅🏻【2】香港版有機殺菌噴霧 Minibox

市面上的消毒噴霧形形色色，但當中有甚麼成份和是否適合所有人使用，大家普遍不知道。這個噴霧由白蘭所提煉而成，適合孕婦、小童甚至患有蠶豆症的朋友。噴霧中的桃金孃科植物能緩解抑制粘膜的病毒細菌滋生，適合您較年幼、年長的親友用作消毒，一盒三支。

（圖片來源：SOVOS）

聖誕交換禮物2022【2】香港版有機殺菌噴霧 Minibox

售價：$138

銷售點：SOVOS（經網上平台Pinkol出售）

連結：https://hk.pinkoi.com/product/tNdnePZ3?category=5



🎄聖誕交換禮物2022🎅🏻【3】小王子造型夜燈

害怕您單身的親友在聖誕佳節期間空虛、寂寞、凍？快來送他小夜燈！小夜燈上有小王子、狐狸，伴您的朋友走向光明、點亮房間！小夜燈分為至少2個款式，全部皆以讀本《小王子》中的場景為造型，也適合喜歡這本經典文學的朋友！

聖誕交換禮物2022【3】小王子造型夜燈

售價：$199起

銷售點：LOG-ON



🎄聖誕交換禮物2022🎅🏻【4】柴犬筆袋



香港近年流行養貓遛狗，惟不少人因空間或地契所限而未能飼養。這個以柴犬為造型的筆袋讓您的朋友將可愛的「旺星人」帶回家中，朝夕相見。筆袋裡有分層，能妥善存放筆、間尺、擦膠與塗改液等不同種類的文具，層序分明，相當實用！

（何以諾 攝）

聖誕交換禮物2022【4】柴犬筆袋

售價：$99

銷售點：DON DON DONKI



🎄聖誕交換禮物2022🎅🏻【5】原創港式插畫聖誕卡套裝

寫聖誕卡予親友是一件既溫馨又浪漫的事，但礙於時間所限，很多人都只會想而不會寫。今個聖誕，直接將寫卡的責任傳給他們吧！這套裝由10張卡起發售，卡上都畫有香港的風光，尤其適合朋友寄給已移居外地的朋友。送出這套裝不但能夠祝福朋友，朋友的朋友也能夠收到您的心意！

聖誕交換禮物2022【5】原創港式插畫聖誕卡套裝



售價：$100起

銷售點：heartmelter.gift（經網上平台Pinkol出售）

連結：https://hk.pinkoi.com/product/xMcd5Ftp



🎄聖誕交換禮物2022🎅🏻【6】小熊朱古力屋 DIY 套裝

已經吃膩了各大餐廳的聖誕到會與外賣套餐？快來跟朋友一起製作獨一無二、色彩繽紛的朱古力屋吧！套裝裡除了有作為屋頂的餅乾，亦有朱古力和模具。大家將熔化掉的朱古力倒進模具，便能夠製作牆壁。完成後的屋子既可以用來打卡，又能夠裹腹，一舉兩得！

（何以諾 攝）

聖誕交換禮物2022【6】小熊朱古力屋 DIY 套裝

售價：$109.9

銷售點：DON DON DONKI



🎄聖誕交換禮物2022🎅🏻【7】小熊維尼系列3D公仔造型無線光學滑鼠

聖誕當然少不得各種可愛小玩意！這隻滑鼠以可愛的人氣卡通角色小熊維尼為造型，將牠的肚子放在桌上滑行，便能操作電腦，適合您童心未泯的親友。此外，滑鼠採用了人體工學對稱設計，就算您不知道您的朋友是左撇子還是右撇子，也可以為他預訂。

（圖片來源：Info Think）

聖誕交換禮物2022【7】小熊維尼系列3D公仔造型無線光學滑鼠

售價：$186.6

銷售點：Info Think（經網上平台天貓出售）

連結：https://hk.pinkoi.com/product/PNgppLgF?category=11



🎄聖誕交換禮物2022🎅🏻【8】Eat my sock 食物造型襪子



聖誕派對上，當然不少得以假亂真又有趣的禮物，但這些禮物往往會予人不實際的感覺，甚至惹人生厭。而「Eat my sock」的襪子則成功解決了這個問題！這品牌的所有襪款均為男女適用並以食物為造型並以外賣盒為包裝，朋友收到後即使未能食用，亦能於日後穿著！

聖誕交換禮物2022【8】Eat my sock 食物造型襪子

售價：$119起

銷售點：LOG-ON



🎄聖誕交換禮物2022🎅🏻【9】秘密花園護手霜聖誕套裝

天氣轉冷、環境變乾，不少人都正面對著手部龜裂的問題。送護手霜予朋友，能讓他們的雙手保持滋養。這套裝的護手霜分別由10種花香香水調製，讓大家的手在佳節期間仍然又香又靚！

秘密花園護手霜聖誕套裝

售價：$160

銷售點：誠品書店（銅鑼灣分店）10樓 Hei Beaute



🎄聖誕交換禮物2022🎅🏻【10】Emily in Paris + Starbucks 系列水杯

說到最傳統的聖誕禮物，非杯子莫屬，即使在學校、社區中心、公司或家族的派對上，一定曾見過它們的蹤影。杯子雖尋常，但實用！今個聖誕，Starbucks與Netflix 電視劇《Emily in Paris》合作，推出5款以水彩風描繪粉色花海、艾菲爾鐵塔及凱旋門等巴黎勝地的水杯，當中兩款杯具描繪了主角Emily的經典貝雷帽造型，適合有追看這套電視劇的朋友。

Emily in Paris + Starbucks 系列水杯

售價：$160起

銷售點：Starbucks

