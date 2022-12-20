節日聚餐｜生蠔花膠雞煲翅做節10推介低至36折　酒店自助餐$312起

冬至臨近，加上氣溫急降，冷得連做飯的氣力都沒有？不如找個藉口和摯愛享受一頓豐富的午餐或晚餐。「01空間」精選了不同餐廳及酒店的美食優惠，包括自助餐、中餐及火鍋，鮑魚、花膠、雞煲翅等包羅萬有，最平只需$312便可嘆酒店自助餐了！



任食之選：8酒店自助餐推介最平$312

要好好送別2022年，不少香港人都會選擇多彩多姿的自助餐。多間酒店推出自助午餐及晚餐優惠。

六國酒店Le Menu推出華麗盛宴‧自助晚餐低至78折，除了龍蝦、花膠、特級牛扒，還有多款必吃美食聖誕火雞配雞肝汁、惹味蜜汁菠蘿焗火腿、加拿大雪花蟹腳、紐西蘭藍青口等源源不絕送上。甜品有樹頭蛋糕、聖誕杯子蛋糕、聖誕布甸等節日美食。**立即登入「01空間」了解更多及訂座**

按圖看六國酒店Le Menu華麗盛宴‧自助晚餐

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六國酒店Le Menu華麗盛宴‧自助晚餐

「01空間」優惠價：成人$674起（原價$738 起）｜小童：$383起（原價$448 起）



九龍香格里拉Café Kool推出自助午餐/晚餐，多款國際佳餚和特色亞洲美饌，包括特色聖誕火雞、香甜蜜汁火腿、豐盛的冰鎮海鮮等，亦有一系列讓人垂涎的精美節日甜點。**立即登入「01空間」了解更多及訂座**

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九龍香格里拉Café Kool自助午餐

「01空間」優惠價：$450起（原價$504起）



九龍香格里拉Café Kool自助晚餐

「01空間」優惠價：$746（原價$834 起）



喜歡吃生蠔的市民就不可錯過港島海逸君綽酒店Harbour Grand Café咖啡廳推出的Buffet優惠，80呎長的自助餐桌上放滿一系列精選美食，包括了新鮮即開生蠔及多款壽司等各款超豐富海鮮，另外亦有40多款熱盤及沙律。**立即登入「01空間」了解更多訂座**

按圖看港島海逸君綽酒店Harbour Grand Café 咖啡廳Buffet優惠

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海逸君綽酒店Harbour Grand Café 咖啡廳Buffet優惠

「01空間」優惠價：成人$376起（原價$328起） ｜小童$262起



香港屯門貝爾特酒店的貝爾特酒廊 Pentalounge推出周末環球海鮮自助餐，款款美食都選用多款海鮮及運用不同的烹調技巧，保證食指大動！**立即登入「01空間」了解更多及訂座**

按圖看香港屯門貝爾特酒店貝爾特酒廊 Pentalounge 週末環球海鮮自助餐

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香港屯門貝爾特酒店貝爾特酒廊 Pentalounge 週末環球海鮮自助餐

「01空間」優惠價：成人$556（原價$570）｜小童$448（原價$ 460）



想享受自助餐又想嘆靚景，就要到挪亞方舟豐盛閣品嚐環球海鮮美饌盛宴自助晚餐／閃爍佳節樂饗自助餐。 豐盛閣餐廳已經為節日，準備了一系列以櫻花為主題的精彩美點及環球美饌，包括琳瑯滿目的滋味刺身及壽司、麵包蟹、美國有骨肉眼等。要數到櫻花主題甜品，當然不可錯過長崎蜂蜜櫻花蛋糕、柚子櫻花士多啤梨千層餅及櫻花白豆卷等。**立即登入「01空間」了解更多及訂座**

按圖看挪亞方舟豐盛閣自助餐詳情

挪亞方舟豐盛閣詳情

「01空間」價惠價：成人$472（原價$614）｜小童$256（原價$317）



喜歡品嚐土耳其菜式印尼特色美食的市民，就不要錯過香港柏寧酒店PLAYT 自助晚餐/下午茶自助餐優惠，除了海鮮、即炸天婦羅、點心、各式冷熱盤、壽司刺身及時令菜式等多款回本美食之外，最特別是提供土耳其薄餅及傳統印度天多尼菜式，而小朋友亦不可錯過酒店自家製的意式雪糕！**立即登入「01空間」了解更多及訂座**

按圖看香港柏寧酒店PLAYT 自助晚餐/下午茶自助餐優惠

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香港柏寧酒店PLAYT 下午茶自助餐

「01空間」優惠價：成人$312起｜小童$216起



九龍酒店倚窗閣The Window Café亦推出了海鮮自助餐優惠82折起，食客可盡情享用海陸美饌，包括生蠔、雪花蟹腳、青口、鮮海蝦、即切烤肉等。就算是素食者，自助餐亦提供了素食專區，以及深受客人喜愛的芒果拿破崙、多款口味的Häagen-Dazs雪糕和一系列充滿節日氣氛的造型甜品。**立即登入「01空間」了解更多訂座**

按圖看九龍酒店倚窗閣The Window Café

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九龍酒店倚窗閣The Window Café

「01空間」優惠價：成人$420（原價$515）｜小童$366（原價$449）



矜貴之選：氣派粵菜應節2推介低至36折

想一家圍坐享受美食，亦可以選擇到高級中餐館，由大廚炮製一道又一道的名菜。九龍海逸君綽酒店海雲天推出「心之合集」人氣鮑魚、花膠、大閘蟹宴，大廚利用多種烹調的手法，為食客煮出多種矜貴美食，包括了燒原件燒豬肋骨、燉足三兩大鮑翅、香煎深海比目魚等，另外每位食客亦會贈送六両大閘蟹一隻。01優惠低至36折。**立即登入「01空間」了解更多及訂座**

按圖看九龍海逸君綽酒店海雲天「心之合集」人氣鮑魚、花膠、大閘蟹宴

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九龍海逸君綽酒店海雲天「心之合集」人氣鮑魚、花膠、大閘蟹宴

「01空間」優惠價：$1066（原價$2936）



想一邊欣賞維港美景，一邊享受新派粵菜，就絕對不要錯過南海二號推出的中西Fusion奢華聖誕除夕套餐，大師傅以獨特的烹調方法，炮製出令人耳目一新的海鮮佳餚，當中以烘烤、清蒸、燜燉、烤焗、乾炒、乾煎或燒烤等烹調方式，做出層次多變的菜式。另外，餐廳更可以欣賞維港的迷人夜景。01空間獨家72折優惠外，更送香檳1支。**立即登入「01空間」了解更多及訂座**

按圖看南海二號中西Fusion奢華聖誕除夕套餐

南海二號中西Fusion奢華聖誕除夕套餐

「01空間」優惠價：$590，另外訂座每2位即送 Laurent Perrier La Cuvée 香檳一支



暖笠笠之選：足料雞煲翅湯底嘆新鮮火鍋食材

近日氣溫跌至10度以下，最好當然與親朋好友一同圍在火爐邊，一邊分享近況一邊享受美食。尖沙咀城寨煲皇推出2人城寨龍鳳雞煲翅 / 升級海鮮火鍋套餐，以招牌龍鳳雞煲翅吸引食客，濃郁金黃熬製雞湯再配以嫩滑雞肉、滋補花膠及足料排翅，品嚐之後再打邊爐，新鮮食材吸盡湯底的精華。**立即登入「01空間」了解更多及訂座**

按圖看尖沙咀城寨煲皇2人城寨龍鳳雞煲翅 / 升級海鮮火鍋套餐

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尖沙咀城寨煲皇2人城寨龍鳳雞煲翅 / 升級海鮮火鍋套餐

「01空間」優惠價：二人價$698（原價$1,082）

