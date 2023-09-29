中秋湯圓推介｜7大老字號糖水舖　必食米芝蓮流沙餡湯圓/薑汁湯圓

中秋節湯圓推介！全港7大老字號湯圓推介！中秋、冬至、元宵…齊齊整整食湯圓過節。近年傳統中式糖水仍然有很多捧場客，除了過時過節要食湯圓，不少得還有芝麻糊、紅豆沙、燉奶等中式甜品。《香港01》「好食玩飛」記者整合7大必食老字號糖水店，當中包括佳佳甜品、地茂館、福元湯圓等。



中秋湯圓推介【1】佳佳甜品

獲米芝蓮推介的「佳佳甜品」，連發哥都是常客，分店更開到台灣。主打多款中式糖水包括手工寧波薑汁湯圓、生磨合桃糊、杏仁糊及芝麻糊！招牌薑汁湯圓亦是自家包製，皮薄足料，芝麻餡香濃又甜而不膩，薑湯夠辣夠濃。

中秋湯圓推介｜佳佳甜品

地址：佐敦寧波街29號地舖

電話：2384 3862



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中秋湯圓推介【2】福元湯圓

曾上榜米芝蓮推介的小店「福元湯圓」，以手工製足料爆漿湯圓聞名，粒粒皮薄煙韌，甜而不膩，咬開更有流沙餡料流出！除了招牌黑芝麻、花生湯圓，更有桂花酒釀湯圓、湯圓糖不甩等，亦可配搭芝麻糊、合桃露及杏仁茶等！

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中秋湯圓推介｜福元湯圓

地址：北角炮台山福元街7號利都樓地下I-1舖

電話：3106 0129



中秋湯圓推介【3】地茂館甜品

逾30年歷史的九龍城老字號糖水甜品舖「地茂館甜品」，九龍灣、屯門、將軍澳都有分店！推介必食傳統中式糖水合桃露、芝麻糊、杏仁蓮子百合及桑寄生蛋茶等，仲有足料又煙韌的芒果小丸子系列！

詳情👉👉👉地茂館甜品進駐九龍灣！30年糖水老字號 必食招牌合桃露/芝麻糊

中秋湯圓推介｜地茂館甜品

部分分店

地址：九龍城福佬村道47號地舖

電話：2382 5004



地址︰屯門屯隆街2號屯門時代廣場北翼地下G43號舖

電話︰9849 9875



中秋湯圓推介【4】華園甜品專家

曾連續三年獲米芝蓮推介的「華園甜品專家」，主打各款中式甜品，如薑汁燉雞蛋、芝麻燉鮮奶、合桃燉鮮奶等，當中燉奶與芝麻的黑白配食法非常受歡迎，一碗糖水滿足兩個願望！

中秋湯圓推介｜華園甜品專家

地址：新蒲崗祟齡街38號地舖

電話：2322 3130



中秋湯圓推介【5】晶晶甜品

晶晶甜品招牌玫瑰露酒饀湯圓，咬開有香濃酒心餡流出，再配合熱騰騰的薑汁！另外亦有黑芝麻餡及奶黃餡湯圓，以及自家製生磨番薯栗子芋蓉露、黑糯麥米弼等特式甜品！

中秋湯圓推介｜晶晶甜品

地址：灣仔灣仔道8號尚翹峰地下A1號舖

電話：2578 6162



中秋湯圓推介【6】大良鴻輝記

荃灣傳統中式糖水店「大良鴻輝記」，款式多而且性價比高，最平$20以下都買得到！推介招牌桑寄生蓮子蛋茶、椰香藜麥紫米露及芝麻糊，當中藜麥紫米露口感豐富又足料，食完非常飽肚！

（圖片來源：大良鴻輝記）

中秋湯圓推介｜大良鴻輝記

地址：荃灣川龍街8號

電話：2419 7711



中秋湯圓推介【7】蘭苑饎館

連續多年獲米芝蓮推介的蘭苑饎館，主打秘製的養生龜苓膏，各款中式甜品都同樣出色！招牌開心果糊以伊朗出產開心果製成，整碗糖水呈深綠色，入口順滑香濃又不會太甜！另外亦可以試埋開心果糕！

中秋湯圓推介｜蘭苑饎館

地址：太子西洋菜北街318號集賢樓地舖

電話：2381 1369

