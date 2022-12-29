港鐵再免費派$500優惠券！臨近年尾佳節時分，港鐵再免費派港鐵商場電子優惠券，總值1,800萬，每位用戶最多可獲各款優惠券一份，合共可獲高達$1,500，優惠券先搶先得，於指定商場消息即可用，好抵！

港鐵年尾再免費派$500優惠券！合共派36,000份｜附換領方法

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港鐵免費派$500優惠券！（圖片來源：港鐵 MTR）

港鐵由12月29日中午12時起，再度推出「一Click即搶」優惠活動，用戶登入MTR Mobile，點選「我的獎賞」，並於「禮遇」內點選相關優惠券，再點選「立即領取」，即可獲取優惠！

優惠券合共36,000份，包括：「HK$500港鐵商場電子優惠券」（名額共30,000份）、「HK$500港鐵商場時裝電子優惠券」（名額共3,000份）及「HK$500港鐵商場指定美容品牌商戶電子優惠券」（名額共3,000份），每位登記用戶最多可獲各款優惠券一份，數量有限，先搶先得。

港鐵「一Click即搶」優惠詳情

推廣商場：德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS 康城、杏花新城、綠楊坊、連理街、Citylink、駿景廣場、海趣坊、新屯門商場及恒福商場

推廣日期：12月29日（中午12時起）

