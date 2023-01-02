麥當勞一連7日激抵優惠$1起！$10/9件麥樂雞、$20/4件脆香雞翼
撰文：草莓泡芙
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麥當勞新年優惠回歸！麥當勞踏入2023年，再次推出「著數人氣王」優惠，一連7日推出大減價，麥炸雞、脆香雞翼、麥樂雞等多款人氣美食均以優惠價發售，最平只需$1就可以歎到！
麥當勞一連7日激抵優惠$1起！$10/9件麥樂雞、$20/4件脆香雞翼
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麥當勞今年再度推出「著數人氣王」優惠，由1月2日起一連7日，麥當勞手機應用程式每日均會推出1款優惠，精選1款人氣美食以優惠價發售，詳情如下：
1月2日：購買超值套餐以$1加配麥炸雞1件
1月3日：$10/9件麥樂雞
1月4日：$15火腿扒芝士包配中汽水
1月5日：$20/4件脆香雞翼配中汽水
1月6日：$20脆辣雞腿包配中汽水
1月7日：$10 Oreo芒果麥旋風
1月8日：$10/2件鹽味焦糖朱古力批
+2
除了麥當勞「著數人氣王」優惠外，由1月2日起至2月20日期間，麥當勞將會加碼推出PayMe限定優惠。於優惠期內，在麥當勞門市分店，或使用麥當勞手機應用程式消息滿港幣$35或以上，並以PayMe form HSBC付款，即可獲得$5折扣優惠券，於下次消費滿$35時自動使用。
麥當勞「著數人氣王」優惠
日期：2023年1月2日至8日
*每次只可使用1款優惠。
麥當勞PayMe優惠
日期：2023年1月2日至2月20日
1. 麥當勞新年大減價「著數人氣王」優惠包括哪些精選美食？
麥當勞新年大減價「著數人氣王」優惠包括$1麥炸雞、$10/9件麥樂雞、$20/4件脆香雞翼配中汽水等，詳情可參閱內文。
2. 麥當勞新年大減價「著數人氣王」優惠日期為？
麥當勞新年大減價「著數人氣王」優惠日期為1月2日至1月8日，每日均會推出1款精選美食以優惠價發售，詳情可參閱內文。