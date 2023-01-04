AEON周三優惠日｜汽水零食$3起　食材$5起！電腦+床上用品都有平

【AEON優惠】新年伊始，AEON推出今年首個「周三新鮮日 」，多款商品有優惠，汽水及零食最平$3就買到，多種海產都有優惠，由$30起！全場電腦、床上用品、大型木器傢俬亦正以95折發售。

AEON周三優惠日｜汽水零食$3起！全場電腦+床上用品95折發售

2023年的首個AEON周三新鮮日繼續有多款產品減價發售，多款零食、急凍食品、蔬果、飲品低至$3起，超過40款人氣商品有優惠。

（圖片來源：AEON）

好食玩飛Instagram官方帳號開咗喇！請Follow我哋：https://bit.ly/38tlS4lAEON周三新鮮日期間，多款零食、飲品及新鮮食材以特價發售，中國富士蘋果、百褔蒸煮豆腐、KC甜脆粟米粒只售$5！另外還有低至$3的商品，包括罐裝七喜及精益珍的沙琪瑪（「馬仔」）。AEON獨家發售的新潟縣產彩華蛋繼續有優惠，只要$38便可得到兩盒。

（圖片來源：AEON）

多種海產亦正以優惠價發售！加拿大多春魚、越南急凍有皮石斑柳及挪威煙三文魚僅分別售$30、$35及$38。除此之外，全場電腦、顯示屏、打印機、床上用品、大型木器傢俬、沙發亦正以95折發售，新一年需要添置新傢俱的朋友，可多加留意！

AEON 周三新鮮日

時間：1月3日（星期二）18:00 至1月4日（星期三）



參與分店：

1. AEON 荔枝角店

地址：九龍深盛路8號碧海藍天地下至二樓

2. AEON 大窩口店

地址：新界荃灣荃華街3號悅來坊B2 - B3

3. AEON 九龍灣店

地址：九龍灣宏照道38號企業廣場5期MegaBox一樓1至18、24至46號舖及二樓1至23、35至58號舖

4. AEON 九龍城店

地址：九龍城賈炳達道128號KCP九龍城廣場2樓至3樓全層及4樓部份

5. AEON 將軍澳店

地址：香港新界將軍澳唐德街1號將軍澳廣場二層2-021至2-066號舖及部份公眾走廊

6. AEON SUPERMARKET尖沙咀店

地址：九龍尖沙咀彌敦道100號The One LG1 & LG2



*優惠只涵蓋部份乾貨。

