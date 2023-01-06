戲院優惠｜6大院線戲飛最平$35！早場/午夜場/買1送1/信用卡優惠
【戲院優惠】戲院戲票優惠一次過睇！百老匯院線、MCL、嘉禾院線及英皇戲院等各大院線繼續推出不同戲院優惠，買戲飛入場睇戲最平$35起，另有買1送1、早場及午夜場優惠、信用卡優惠、會員優惠等。各位戲迷記得把握機會，入場支持心水電影！
（2023年1月6日更新）
戲院優惠｜6大院線戲飛最平$35！早場/午夜場/買1送1/信用卡優惠
戲院優惠【1】百老匯院線戲院優惠
百老匯院線戲院優惠【1.1】指定時段票價$50
百老匯院線推出2023年期間限定戲飛優惠，由1月3日至1月18日，全線百老匯院線晚上9時後場次，票價只需$50！
百老匯院線戲院優惠【1.1】指定時段票價$50
優惠院線：全線百老匯院線
推廣日期：2023年1月3日至1月18日
*以上優惠不適用於VIP院、4DX電影、IMAX電影、特備節目、電影節、《阿凡達：水之道》及與片主有特別協議之電影
*優惠不可兌換現金及不可與其他優惠同時使用
百老匯院線戲院優惠【1.2】正價戲票減$25
百老匯院線推出戲飛優惠！憑百老匯院線12月戲飛飛尾1張，推廣期內（2023年1月4日至1月18日）於戲院票房購買正價戲飛可以即時減$25，一次過更可以買8張戲飛！
另外，凡於百老匯院線網上或手機應用程式購買戲票，推廣日期內憑指定推廣碼，在網上購買正價戲票都有$25折扣優惠！以上優惠只適用於戲院票房購票，不適用於贈券之票尾
。合資格觀眾將於2023年1月3日或之前收到電郵通知有關詳情。
百老匯院線戲院優惠【1.2】正價戲票減$25
優惠院線：全線百老匯院線
推廣日期：2023年1月4日至2023年1月18日
*此優惠只適用於正價戲票
*同一交易最多可享8張戲票優惠
*此優惠不適用於星期二全日、早場、VIP院、4DX電影、特備節目、電影節及與片主有特別協議之電影
*此優惠不可兌換現金及不可與其他優惠同時使用
*票尾必須被收回
*百老匯院線保留最後決定權
百老匯院線戲院優惠【1.3】$35午夜場優惠
由11月28日起，旺角百老匯戲院推出「午夜場超筍價」戲飛優惠，晚上11時後場次只需$35，各位「夜貓」出街睇戲多個平價選擇！
百老匯院線戲院優惠【1.3】「午夜場超筍價」戲飛優惠
優惠院線：旺角百老匯（地址：九龍西洋菜街6-12號）
優惠日期：即日起至另行通知
*優惠不可與其他優惠同時使用
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戲院優惠【2】嘉禾院線戲院優惠
嘉禾院線戲院優惠【2.1】《阿凡達》戲飛買1送1
人氣電影《阿凡達》最近上映，嘉禾院線最近推出《阿凡達》戲飛買1送1快閃優惠，而且購買指定套餐更可以減$10及送小食！
即看《阿凡達》戲飛買1送1優惠詳情：
嘉禾院線戲院優惠【2.2】長者票價全日$25
嘉禾院線推出長者票價優惠，60歲以上人士於嘉禾黃埔及嘉禾MegaBox購買戲票，全日票價$25。
嘉禾院線戲院優惠【2.2】長者票價全日$25
優惠日期：即日起至另行通知
優惠地點：嘉禾黃埔及嘉禾MegaBox
*長者票價只適用於60歲或以上人士，入場時必須出示有效之年齡證明文件
*如因放映版本或片長或其他原因加價，差額須由顧客支付
*網上購票需另收手續費
*交易一經確認，不可取消或退款
戲院優惠【3】Cinema City戲院優惠
Cinema City院線推出頭場及尾場優惠，最平$38就可以睇戲！由即日起，Cinema City多間戲院包括銅鑼灣、柴灣、荃灣及九龍灣星影匯，平日及假日的早場和尾場戲飛最平$38起！
Cinema City戲院優惠【3.1】首場優惠
Cinema City銅鑼灣JP：平日（星期一至五）$38、假日（星期六至日及公眾假期）$48
Cinema City戲院優惠【3.2】尾場優惠
Cinema City銅鑼灣JP：逢星期日至四$68
荃灣愉景新城Candy Park：逢星期日至六$58
星影匯THE METROPLEX：逢星期日至四$48
Cinema City柴灣：逢星期日至六$38
Cinema City戲院優惠：早場及尾場票價優惠
優惠日期：即日起至另行通知
*優惠票價只適用於指定戲院，詳情可至官網查詢
戲院優惠【4】MCL戲院優惠
MCL戲院推出信用卡戲飛優惠！由即日起至2023年1月31日，使用Visa信用卡於MCL戲院，購買星期六、日或指定公眾假期之正價2D戲票，即可享8折優惠！優惠名額有限，先到先得，額滿即止。
戲院優惠【4】MCL戲院優惠：指定信用卡8折
優惠日期：即日起至2023年1月31日（2023年1月19至1月29日除外）
*優惠票價只適用於指定戲院，詳情可至官網查詢
*優惠必須以有效之Visa主卡或附屬卡簽賬並以Visa網絡付款
*優惠名額有限，先到先得，額滿即止。名額以每週一上午6時至下週一凌晨5時之交易時間計算，及以MCL系統為準。
*每位持卡人每天最多可享8折優惠一次；而每次最多可以8折優惠購買10張星期六/日/指定公眾假期之正價2D戲票。
*優惠不適用於自助售票機及第三方手機應用程式。
戲院優惠【5】英皇戲院優惠
英皇戲院推出戲飛買1送1優惠！由即日起，使用滙豐Visa Signature卡，透過流動電話或感應式付款功能購買星期一至五電影場次，即可享正價2D戲票買1送1及細爆谷買1送1優惠。除此之外，購買正價3D戲票（星期一至四）有9折，而正價2D戲票（星期五、六及日）則可享8折優惠。
戲院優惠【5】英皇戲院優惠：指定信用卡買1送1/低至8折
優惠日期：即日起至2023年12月19日
*持卡人購票時須選擇使用滙豐Visa Signature優惠，及以滙豐Visa Signature卡付款方可享優惠。
*優惠名額有限及先到先得，額滿即止。
戲院優惠【6】巴黎倫敦紐約米蘭戲院優惠
巴黎倫敦紐約米蘭戲院優惠【6.1】指定日子票價$40起
華懋電影院位於屯門，又稱為巴黎倫敦紐約米蘭戲院，屬於華懋集團旗下的院線。戲院推出最新戲票優惠，由即日起，逢星期一及星期二成人戲飛最平$45，而小童、學生及長者只需$40！
巴黎倫敦紐約米蘭戲院優惠：逢星期一及星期二票價優惠
地址：屯門河傍街康麗花園地下
優惠日期：即日起至2023年1月31日
*票價不適用於公眾假期前夕及公眾假期
*如因放映片長或其他原因加價，需要補回差額
*網上購票需另收手續費
巴黎倫敦紐約米蘭戲院優惠【6.2】周末全日票價優惠
戲院推出限時戲票優惠，由即日起至1月31日，逢星期六及星期日全日票價正價即減$5！
巴黎倫敦紐約米蘭戲院優惠：周末全日票價優惠
地址：屯門河傍街康麗花園地下
優惠日期：即日起至2023年1月31日
最新戲院優惠包括哪些戲院及院線？
6大院線推出戲院優惠低至$30，詳情可參閱全文。
各大戲院推出哪些戲飛優惠？
各大戲院推出的優惠包括戲飛買一送一、使用指定信用卡可享折扣優惠等。