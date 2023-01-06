麥當勞招財福堡、小龍蝦湯回歸！$38歎招財牛堡套餐、附5大優惠券

麥當勞優惠券又來了！麥當勞推出新春優惠，招財福堡將強勢回歸，4款招財福堡包括黃金脆薯牛堡、黃金菠蘿雞堡等，更有$38招財牛堡套餐！同時，麥當勞亦推出多款新春限定美食，包括小龍蝦湯、扭扭薯條、紅豆吉士批等，另設有5張優惠券。

麥當勞優惠券｜招財福堡、小龍蝦湯回歸！$38歎招財牛堡套餐、附5大優惠券

（圖片來源：麥當勞）

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麥當勞招財福堡系列強勢回歸！麥當勞由下周一（9日）起再度推出招財福堡系列，包括「招財牛堡」、「招財雞堡」、「黃金脆薯牛堡」及「黃金菠蘿雞堡」。麥當勞同日起更將推出「推廣價$38歎招財牛堡套餐」，於餐廳點餐或經麥當勞App下單，均可享有優惠。

除了招財福堡系列，麥當勞亦推出多款新春限定特色小食。包括大受歡迎的金黃香脆扭扭薯條、熱情果梳打。各款招財福堡超值套餐均可加$3配扭扭薯條，或加$9升級至增量裝，更會特別以可愛LINE FRIENDS卡通圖案包裝！

此外，早前推出時頗具人氣的小龍蝦湯將於新一年再次回歸，同步更會推出紅豆吉士批，鍾意食甜品的朋友不可錯過！

今個新年麥當勞更聯乘LINE FRIENDS推出特別優惠。由1月9日起惠顧任何招財福堡套餐，即享1套四款萌爆的LINE FRIENDS與麥當勞新年利是封；凡購買「行運孖堡二人餐」更能獲得2套利是封！利是封上印有CONY、BROWN、SALLY、CHOCO及麥當勞美食，數量有限，贈完即止。

麥當勞最新推出5張全新優惠券，可於全日不同時段使用。當中包括「購買黃金脆薯牛堡或黃金菠蘿雞堡套餐減$3」、「$49黃金脆薯牛堡或黃金菠蘿雞堡套餐配小龍蝦湯」、「購買黃金脆薯牛堡或黃金菠蘿雞堡套餐減$3」、「$10歎紅豆吉士批」，以及「$16.5起歎小龍蝦湯」。

麥當勞App 優惠券

優惠日期：2023年1月9日起（11:00起）

*需使用麥當勞手機應用程式及優惠券

*各優惠券有不同條款及細則，詳情請參閱麥當勞手機應用程式。

