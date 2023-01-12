團年飯｜龍蝦花膠9道菜包紅白酒獨家63折　維港景致川菜團年飯

想今個「年三十晚」一家人外出吃團年飯，不過嫌年年食粵菜了無新意？不如到鄧記川菜品嚐一下地道川菜！經「01空間」更可以63折訂座，人均只需要$580，就可以嘆齊9道名菜，更可以$280加購法國葡萄酒或以$228加購酸菜桂魚。即了解詳情去食餐吧！



粵菜對於港人應該再熟悉不過，不過原來川菜一樣同樣適合識飲識食的香港人！川菜是中國四大菜系之一，發源於四川。有別於粵菜以多變烹調手法聞名，川菜以麻、辣、鮮、香為特色，所以鄧記川菜的9道佳餚，一樣找到當中的影子，例如蒜泥白肉以麻、辣刺激食客的味蕾，而泡椒開邊龍蝦就強調龍蝦的鮮味，黃湯燉花膠更利用矜貴的花膠帶出食物的鮮味和香氣。

按圖看鄧記川菜尊貴龍蝦花膠套餐詳情

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鄧記川菜現推出優惠，凡透過「01空間」訂購2人、3人或4人尊貴龍蝦花膠套餐，即可以63折品嚐到9道中國名菜，包括黃湯燉花膠、泡椒開邊龍蝦、紅燒皇子鴿、椒鹽鮮魷等，食齊海陸空！人均都只是$580，相當抵食！

加$280再嘆法國葡萄酒 $228加購酸菜桂魚

想團年飯再食得更盡興，食客可以$280加購精選法國葡萄酒1支，又或者以$228加購名川菜酸菜桂魚一份，一家人齊齊嘆美食迎新年。另外，「01空間」會員更可01積分抵扣方式付款。詳情即上「01空間」了解更多。

用餐時間：即日起至2月28日

電話：2545 3288 / 4624 2991（Whatapps）

地址： 尖沙咀梳士巴利道18號Victoria Dockside K11 Musea 4樓412-413號舖

「01空間」優惠價：$1160（2人用）｜$1740（3人用）｜$2320（4人用）（原價每位$928）

*可$280加購精選法國葡萄酒1支

*可$228加購酸菜桂魚一份（原價：$448）

**立即登入「01空間」了解更多及訂座**