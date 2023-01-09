尖沙咀SOGO結業清貨半價起　最平$49！必買美妝護膚、名牌行李喼

【SOGO結業】尖沙咀店突發宣布結業！尖沙咀SOGO突發宣布結業，因而推出尖沙咀崇光清貨大減價，多款精選產品一連兩周大劈價，包括美妝護膚品、首飾、名牌服飾、行李喼等，均以低至半價發售，而指定信用卡更有現金回贈，尖沙咀SOGO結業前記得去掃平貨！

【SOGO結業】尖沙咀店結業清貨半價起 最平$49！必買美妝護膚、名牌行李喼

尖沙咀SOGO突發宣布結業，雖然暫未公布正式結業日期，但最近亦有推出結業優惠。尖沙咀SOGO崇光百貨店一連2周舉辦「結業大減價」，多款美妝護膚品、名牌服飾、日用品等貨品低至半價發售，最平$49就可以入手。

（圖片來源：SOGO Tsim Sha Tsui）

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尖沙咀SOGO「結業大減價」涵蓋美妝護膚品包括M.A.C、NARS、LANCOME等人氣品牌均劈價，其中LANCOME小黑瓶套裝更劈至半價；多款名牌行李喼包括ELLE、DELSEY等品牌都減價，準備出遊人士可以留意。

此外，顧客於SOGO消費期間，以中銀信用卡結帳，更可有高達15%現金回贈，即可享有折上折優惠，更加抵買，大家記得把握機會！

尖沙咀SOGO結業大減價 詳情

地址：尖沙咀彌敦道20號

推廣日期：2023年1月4至17日

推廣優惠：半價起

