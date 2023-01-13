AIA嘉年華2023|機動遊戲/打卡位/攤位逾30萬隻公仔+獨家套票優惠

AIA嘉年華2023開幕！除了以往最受歡迎的攤位遊戲，設逾30萬隻公仔之外，更有合家歡機動遊戲和散落不同地方的十二生肖造型擺設拍照打卡位和新春夢幻花燈走廊。即看看購票入場的方法和票價，現在還有方法可以平十多元！

AIA嘉年華2023！攤位/機動遊戲/花燈 設逾30萬隻公仔 附門票詳情

AIA嘉年華2023📸【1】必到打卡位：十二生肖造型擺設+春幻花燈走廊

為了讓市民開心度歲，大會搞搞新意思，在AIA嘉年華2023場內擺設了一系列以十二生肖造型的打卡位，及多款色彩繽紛的燈籠，讓入場的大人小朋友盡情打卡。另外，場內更新增了春幻花燈走廊，適合一家人，甚至情侶入場穿越金光夢幻大道，祝福新一年有新開始！

AIA嘉年華2023📸【2】必到打卡位：摩天輪

在AIA嘉年華的摩天輪全高60米，每次可乘座3圈，而且成人入場費都只是$20，3-11歲小童、長者及傷健人士入場費只是$10，絕對是不少家庭情侶必影的打卡位。

（圖片來源：香港摩天輪）

AIA嘉年華2023📸【3】必玩遊戲：合家歡攤位遊戲

到AIA嘉年華，當然不可錯過玩應節攤位遊戲，AIA嘉年華2023有超過10個攤位遊戲和機動遊戲，大會一早就準備了超過30萬隻毛公仔，讓入場人士帶返屋企。另外場內亦有多個合家歡機動遊戲，適合一家大小入場開開心心過新年。

AIA嘉年華2023📸【4】必玩遊戲：機動遊戲

AIA嘉年華2023場內設有多款合家歡遊戲，包括多達9條滑道的巨型充氣滑梯、碰碰車和旋轉木馬，同樣適合大人小朋友。

AIA嘉年華2023網上購票價格一覽

AIA嘉年華2023入場門票可於官網購買，AIA嘉年華2023門票分非繁忙時段、標準時段及繁忙時段，入場前市民需要先留意該日子的時段。非繁忙時段票價由$128起，標準時段由$138起，而繁忙時段則由$158起。另外二人以上亦可以選擇購買套票優惠。詳情可留意摩天輪Facebook專頁。

AIA嘉年華設有不同時段，想入場的人士需要留意。

AIA嘉年華2023門票非繁忙時段：

$128 (單人入場 + 10 個代幣)

$260 (雙人套票 二人入場 + 20 個代幣)

$300 (家庭套票 三人入場 + 24 個代幣)

$310 (家庭套票 四人入場 + 24 個代幣)

$520 (家庭套票 四人入場 + 48 個代幣)



AIA嘉年華2023門票標準時段：

$138 (單人入場 + 10 個代幣)

$260 (雙人套票 二人入場 + 20 個代幣)

$330 (家庭套票 三人入場 + 24 個代幣)

$340 (家庭套票 四人入場 + 24 個代幣)

$540 (家庭套票 四人入場 + 48 個代幣)



AIA嘉年華2023門票繁忙時段：

$158 (單人入場 + 10 個代幣)

$320 (雙人套票 二人入場 + 20 個代幣)

$390 (家庭套票 三人入場 + 24 個代幣)

$400 (家庭套票 四人入場 + 24 個代幣)

$620 (家庭套票 四人入場 + 48 個代幣)



AIA嘉年華2023

日期：1月14日至2月12日

地點：香港中環民光街 33 號香港摩天輪及AIA Vitality公園

開放時間：星期一至日（早上11時至下午11時）

Facebook專頁：Hong Kong Observation Wheel & AIA Vitality Park

01空間獨家至抵套票優惠（非繁忙及標準時段）非繁忙時段

【單人套票】入場劵x 1 + 代幣 x 10｜獨家九折 $115（原價：$128）

【 二人套票】入場劵x 2 + 代幣 x 36｜獨家九折 $380（原價：$420）

【四人套票】入場劵x 4 + 代幣 x 48｜獨家優惠 $510（原價：$520）

標準時段

【單人套票】入場劵x 1 + 代幣 x 10｜獨家優惠 $126（原價：$138）

【二人套票】入場劵x 2 + 代幣 x 36｜獨家優惠 $398（原價：$440）

【四人套票】入場劵x 4 + 代幣 x 48｜獨家優惠 $538（原價：$540）

01空間獨家至抵套票優惠（繁忙時段）【單人套票】入場劵x 1 + 代幣 x 10｜獨家優惠 $143（原價：$158）

【二人套票】入場劵x 2 + 代幣 x 36｜獨家優惠 $416（原價：$460）

【四人套票】入場劵x 4 + 代幣 x 48｜獨家優惠 $618（原價：$620）