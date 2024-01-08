年宵市場2024｜全港15大年宵花市+地點/時間 維園/旺角4個有快餐!

年宵市場2024！農曆新年來臨在即，自然要行趟花市，行個大運！年宵市場將於2月4日開鑼，今年年宵更是疫後首度回復有乾、濕貨及快餐攤位，終於可以不用戴口罩逛個夠、掃盡小食檔攤醫肚！今次《香港01》「好食玩飛」記者為大家整合全港15大年宵市場懶人包，有齊開放時間、地點及交通，是時候mark實，預備辦年貨、買年花！



新年逛年宵市場，行個靚運！（圖片來源：左/小紅書@列列ii，右/資料圖片）

年宵市場2024 全港15大年宵市場清單

港島區【1】維多利亞公園年宵市場

九龍區【2】旺角界限街花墟公園

九龍區【3】觀塘遊樂場

九龍區【4】黃大仙摩士公園

九龍區【5】深水埗長沙灣遊樂場

新界區【6】沙田源禾遊樂場

新界區【7】荃灣沙咀道遊樂場

新界區【8】葵青葵涌運動場

新界區【9】元朗東頭工業區遊樂場

新界區【10】屯門天后廟廣場

新界區【11】大埔天后宮風水廣場

新界區【12】將軍澳寶康公園

新界區【13】上水石湖墟遊樂場

新界區【14】西貢萬宜遊樂場

離島區【15】東涌達東路花園



▼▼▼維園年宵花市即將開鑼

年宵市場2024｜港島區【1】維多利亞公園年宵市場

濕貨攤位數目：175個

乾貨攤位數目：158個

快餐攤位數目：4個

主題攤位數目：8個

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日期：2月4日至9日

時間：09:00-深夜；2月10日12:00-次日06:00

交通方法：港鐵銅鑼灣站E出口，沿記利佐治街步行到維園/ 港鐵天后站A2出口左轉



年宵市場2024｜九龍區【2】旺角界限街花墟公園

濕貨攤位數目：64個

乾貨攤位＋快餐攤位數目：65個

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日期：2月4日至9日

時間：09:00-深夜；2月10日12:00-次日06:00

交通方法：港鐵旺角東站D出口，沿帝京酒店後面向北步行/港鐵太子站A出口，沿彌敦道向北步行，至界限街右轉，再步行約5分鐘至鐵路橋墩附近，左方可見花墟公園



年宵市場2024｜九龍區【3】觀塘遊樂場

濕貨攤位數目：50個

乾貨攤位＋快餐攤位數目：34個————————————————————————

日期：2月4日至9日

時間：09:00-深夜；2月10日12:00-次日06:00

交通方法：港鐵觀塘站D4出口沿觀塘道步行，直至翠屏道交界



年宵市場2024｜九龍區【4】黃大仙摩士公園

濕貨攤位數目：40個

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日期：2月4日至9日

時間：09:00-深夜；2月10日12:00-次日06:00

交通方法：港鐵樂富站 A 出口，經匯富坊至鳳舞街



年宵市場2024｜九龍區【5】深水埗長沙灣遊樂場

濕貨攤位數目：50個

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日期：2月4日至9日

時間：09:00-深夜；2月10日12:00-次日06:00

交通方法：港鐵長沙灣站 B 出口



年宵市場2024｜新界區【6】沙田源禾遊樂場

乾貨攤位＋濕貨攤位數目：71個

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日期：2月4日至9日

時間：09:00-深夜；2月10日12:00-次日06:00

交通方法：港鐵沙田站，經新城市廣場沿源禾路向東北步行/於港鐵沙田站轉乘60K小巴/於港鐵旺角站起乘61S小巴



年宵市場2024｜新界區【7】荃灣沙咀道遊樂場

乾貨攤位＋濕貨攤位數目：116個

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日期：2月4日至9日

時間：09:00-深夜；2月10日12:00-次日06:00

交通方法：港鐵荃灣站，沿大河道步行/港鐵荃灣西站，經荃灣大會堂步行前往



年宵市場2024｜新界區【8】葵青葵涌運動場

乾貨攤位＋濕貨攤位數目：76個

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日期：2月4日至9日

時間：09:00-深夜；2月10日12:00-次日06:00

交通方法：港鐵葵芳站 E 出口，新都會廣場後面



年宵市場2024｜新界區【9】元朗東頭工業區遊樂場

乾貨攤位＋濕貨攤位數目：148個

快餐攤位數目：2個

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日期：2月4日至9日

時間：09:00-深夜；2月10日12:00-次日06:00

交通方法：港鐵朗屏站F出口，經宏業南街及宏業東街步行前往



年宵市場2024｜新界區【10】屯門天后廟廣場

乾貨攤位＋濕貨攤位數目：40個

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日期：2月4日至9日

時間：09:00-深夜；2月10日12:00-次日06:00

交通方法：港鐵屯門站 A 出口，沿杯渡路休憩公園南行；或輕鐵青雲站(路綫610，615，615P)



年宵市場2024｜新界區【11】大埔天后宮風水廣場

乾貨攤位＋濕貨攤位數目：46個

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日期：2月4日至9日

時間：09:00-深夜；2月10日12:00-次日06:00

交通方法：港鐵太和站，經太和邨，沿汀角路北行；或港鐵大埔墟站，轉乘 20A、20B、20C 或 20K 小巴



年宵市場2024｜新界區【12】將軍澳寶康公園

乾貨攤位＋濕貨攤位數目：54個

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日期：2月4日至9日

時間：09:00-深夜；2月10日12:00-次日06:00

交通方法：港鐵寶琳站 B2 出口，經新都城一期，沿運隆路南行



年宵市場2024｜新界區【13】上水石湖墟遊樂場

乾貨攤位＋濕貨攤位數目：54個

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日期：2月4日至9日

時間：09:00-深夜；2月10日12:00-次日06:00

交通方法：港鐵上水站 A4 出口，上水廣場後面，經新發街



年宵市場2024｜新界區【14】西貢萬宜遊樂場

乾貨攤位＋濕貨攤位數目：16個

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日期：2月4日至9日

時間：09:00-深夜；2月10日12:00-次日06:00

交通方法：位於西貢市中心，西貢街市附近；於彩虹地鐵站 C2 出口轉乘 1A / 1M 小巴往西貢；或於旺角登打士街乘紅色小巴



年宵市場2024｜離島區【15】東涌達東路花園

乾貨攤位＋濕貨攤位數目：10個

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日期：2月4日至9日

時間：09:00-深夜；2月10日12:00-次日06:00

交通方法：港鐵東涌站 A 出口，往西南朝慶東街前進，於慶東街向左轉，後於達東路向左轉，花市入口將在右邊

