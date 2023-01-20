【新年好去處2023】新年年宵市集2023！農曆新年又到，吃過團年飯後不少得去逛年宵花市，記者整合全港8大商場年宵及新年市集，包括南豐紗廠、D2 Place、北角匯等，遍佈港九新界，想辦年貨或者入手限定新年商品送給自己和家人都無問題，部分更設有攤位遊戲及新年打卡位，大人小朋友都可以滿載而歸！

全港15個年宵市場地址及開放時間：

全港8大商場年宵+新年市集！逾300人氣品牌、真桃花/木製鳥居打卡

新年市集2023【1】D‧PARK《白紙市集—兔紙年宵及兔紙新年市集》

白紙市集今年以應節兔子為主題，於荃灣大型商場舉行兔紙年宵及兔紙新年市集，集合10大星級檔主以及過百個創意品牌，包括本地插畫家賤人新世紀（大麻成）、東尼電機、Johnee Lau、允行等，想入手獨家賀年產品記得留意！

除了行年宵，場內更會擺放真桃花樹，讓大家趁著新年轉個桃花運；亦有大麻成與阿婆及白紙主題打卡位，各位粉絲不要錯過！

（圖片來源：白紙市集）

白紙市集—兔紙年宵

日期：2023年1月16至21日

時間：1月16至18日下午2時至9時、1月19至21日下午2時至10時

地點：荃灣D‧PARK L1 中庭

免費入場



白紙市集—兔紙新年市集

日期：2023年1月22至25日

時間：下午1時至8時

地點：荃灣D‧PARK L1 中庭

免費入場



新年市集2023【2】南豐紗廠《兔離OT去年宵》

南豐紗廠今個新年將舉行大型年宵市集《兔離OT去年宵》，迎來多個Youtuber及插畫家，包括熊仔頭、JFFT、啾啾妹、Zaak6Naam4 等，現場亦設有逾300個本地手作品牌，除了賀年禮品，亦可以買到各式各樣的生活雜貨等。

主辦單位將於星期六、日特別增設穿梭小巴服務，由荃灣港鐵站直達南豐紗廠，方便大家假日行市集！

（圖片來源：marketoohk）

南豐紗廠《兔離OT去年宵》

日期：1月13至15、19至21日

時間：1月13至15、19至20日下午1時至7時、1月21日下午1時至10時

地點：荃灣白田壩街45號南豐紗廠3樓空間&M樓室內The Annex



新年市集2023【3】「迎兔新氣象，旅兔行大運」年宵市集

荔枝角D2 Place今年將於全新場地舉行「迎兔新氣象，旅兔行大運」年宵市集，主辦方請來插畫家旅兔奶茶醬為市集設計插畫，寄望今年可以隨意去旅行！另外，市集又邀請到好青年荼毒室擺設主題攤檔及舉辦一系列現場活動，還有多位漫畫家、插畫家即場寫揮春、Busking等，年三十晚更會開到凌晨12時，陪大家度新歲！

（圖片來源：Figurecross）

Figurecross X 奶茶醬 —「迎兔新氣象，旅兔行大運」年宵市集

日期：2023年1月16至25日

時間：下午1時至9時（1月21日至凌晨12時）

地點：荔枝角長義街2號新昌工業大廈地下The Aisle



新年市集2023【4】《兔氣揚眉大型年宵市集》

LIFE Mart手作市集今年會在饒宗頤文化館舉行《兔氣揚眉大型年宵市集》，市集會以和式神社為主題，設全港唯一實境木製大型鳥居及神社，可以打卡影相及求籤祈福許願！另外，市集將有超過100檔本地文創及設計品牌攤位，包括插畫家Mr n Mrs Moon、人氣KOL肥蛙及蛙妹等。

今次年宵市集更特設MIRROR主題館，設MIRROR 12位成員演唱會造型打卡牆、慈善揮春義賣及MIRROR主題年宵攤位，鏡粉必去！

（圖片來源：LIFE Mart）

兔氣揚眉大型年宵市集

日期 : 2023年1月16至21日

時間 : 下午1時至9時（1月21日至凌晨12時）

地點 : 美孚青山道800號饒宗頤文化館



新年市集2023【5】《What.Da.Mart》

北角匯《What.Da.Mart》年宵市集將於1月17日開鑼，號稱是繼維園之後第2大年宵，更是「唯一望海年宵」！屆時將有多位明星藝人參與，包括ERROR 3位成員的自家品牌推出限定聯乘產品，全部售完即止，各位404不要錯過！除此之外，周慧敏亦會罕有現身為大樹下善待動物庇護站籌款，而衛詩雅、蘇麗珊、Sue Chang、金Ling（鄭金鈴）等亦會現身推介自家品牌。

活動期間更會有歌手現場演出，包括Manson張進翹、應智越、安俊豪等，行年宵順便聽歌！

兔氣揚眉大型年宵市集

日期 : 2023年1月17至21日

時間 : 下午1時至9時

地點 : 北角匯對出北角碼頭



新年市集2023【6】《兔迎新歲市集》

海洋公園今年新春將會舉辦「團園賀年2023」，現場設有「兔迎新歲市集」，由年廿八至正月十五有超過25個人氣品牌輪流進駐，可以買到賀年禮品、應節美食、兔仔主題精品、手工飾物及家居擺設等，更可以到「兔躍開運牌坊陣」與巨型白兔及特大麻將影相打卡，沾上好運氣！

（圖片來源：海洋公園）

海洋公園《兔迎新歲市集》

日期：2023年1月19日至2月5日

地點：海洋公園海濱樂園廣場



新年市集2023【7】YOHO MALL年宵市集

YOHO MALL今年將會舉辦手作市集及佔地超過2,000呎的新春美食賀年市集，售賣各款應節賀年用品及食品，更有賀年蘭花展進駐，方便大家辦年貨！現場更有ONE PIECE海賊王3大打卡位及期間限定店，各位粉絲不要錯過！

ONE PIECE海賊王新年打卡位登陸元朗：

新年市集2023【8】《福兔開運年宵》

由即日起至1月21日，新都城中心2期將會舉行「福兔開運年宵」，逾20個特色攤位輪流進駐，售賣年花、急凍賀年即食餸菜包、新年傳統小食如煎堆、油角、涼果、瓜子等，方便大家準備年貨！同時，現場有多款日韓好物，包括日本新春傳統福袋、韓國過年零食禮盒等。

新都城中心2期「福兔開運年宵」

日期：2023年1月6日至1月21日

時間：上午11時至晚上9時

地點：MCP CENTRAL（新都城中心2期）L1天幕廣場



*個別年宵攤位於特別日子的營業時間有所變動，詳情請留意商場公布

