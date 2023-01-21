新年營業時間2023｜7大超市/商店新春營業時間！百佳/屈臣氏/AEON
【新年營業時間2023】農曆新年期間，多間大型連鎖超市、食品及生活用品店均會調整營業時間，記者整理百佳、屈臣氏 、DON DON DONKI、AEON、IKEA等各商戶的新春營業時間，即使新年期間要買賀年食品、禮盒或其他用品都無難度！即看各間商店營業時間！
新年營業時間2023｜7大超市/商店新春營業時間！百佳/屈臣氏/AEON
新年營業時間2023【1】百佳超級市場
百佳超級市場大部分分店於新春期間如常營業，營業時間如下：
1月22日（年初一）：10:00-21:00
1月23日（年初二）：08:00-21:00
1月24日（年初三）：正常營業
營業時間只供參考，詳細營業時間請向有關店舖職員查詢或留意Facebook專頁更新。
新年營業時間2023【2】屈臣氏
屈臣氏大部分分店於新春期間如常營業，營業時間如下：
1月22日（年初一）及1月23日（年初二）：10:00-19:00
1月24日（年初三）：正常營業
營業時間只供參考，詳細營業時間請向有關店舖職員查詢或留意Facebook專頁更新。
新年營業時間2023【3】一田百貨
一田百貨 新年營業時間
1月22日（年初一）：12:00-21:00
2月2日（年初二）起：照常營業
新年營業時間2023【4】AEON
AEON 新年營業時間：
綜合百貨及超級市場（油塘店除外）
1月16至20日（年廿五至年廿九）：營業至23:00
1月21日（年初一）：營業至23:30
1月22日（年初一）：12:00-20:00
1月23日（年初二）起：照常營業
綜合百貨（油塘店）
1月22日（年初一）：12:00-20:00
1月23日（年初二）起：照常營業
Living Plaza／Daiso（金鐘、火炭及裕民店除外）
1月22日（年初一）：12:00-20:00
1月23日（年初二）起：照常營業
Living Plaza（金鐘及火炭店）
1月22至23日（年初一至二）：休息
1月24日（年初三）起：照常營業
Living Plaza（裕民店）
1月22日（年初一）：休息
1月24日（年初三）起：照常營業
新年營業時間2023【5】Pricerite實惠
Pricerite實惠 新年營業時間
1月1至21日：延長營業時間
1月22日（年初一）：休息
1月23日（年初二）起：照常營業
新年營業時間2023【6】HKTVmall
HKTVmall 新年營業時間
訂單派送及客戶服務：
1月21日（年三十）：如常服務
1月22日（年初一）：休息
1月23日（年初二）起：如常服務
O2O門市：
1月21日（年三十）：正常營業
1月22日（年初一）：休息
1月23至24日（年初二至年初三）：11:00至20:00
1月25日起（年初四）：正常營業
HKTVmall超級市場：
1月21日（年三十）：正常營業
1月22日至24日（年初一至年初三）：11:00至20:00
1月25日起（年初四）：正常營業
新年營業時間2022【7】IKEA
IKEA 新年營業時間
銅鑼灣店、九龍灣店、荃灣店、沙田店、大埔規劃及訂購中心、尖沙咀規劃及訂購中心：
1月21日（年三十）：10:00-20:00
1月22日（年初一）：12:00-19:00
西灣河提貨中心及特價部：
1月21日（年三十）：10:00-20:00
1月22日（年初一）：休息
愉景灣Close to you：
1月22日（年初一）：10:00-20:00