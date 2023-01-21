【新年營業時間2023】農曆新年期間，多間大型連鎖超市、食品及生活用品店均會調整營業時間，記者整理百佳、屈臣氏 、DON DON DONKI、AEON、IKEA等各商戶的新春營業時間，即使新年期間要買賀年食品、禮盒或其他用品都無難度！即看各間商店營業時間！

新年營業時間2023｜7大超市/商店新春營業時間！百佳/屈臣氏/AEON

新年營業時間2023【1】百佳超級市場

百佳超級市場大部分分店於新春期間如常營業，營業時間如下：

1月22日（年初一）：10:00-21:00

1月23日（年初二）：08:00-21:00

1月24日（年初三）：正常營業



營業時間只供參考，詳細營業時間請向有關店舖職員查詢或留意Facebook專頁更新。

（資料圖片）

新年營業時間2023【2】屈臣氏

屈臣氏大部分分店於新春期間如常營業，營業時間如下：

1月22日（年初一）及1月23日（年初二）：10:00-19:00

1月24日（年初三）：正常營業



營業時間只供參考，詳細營業時間請向有關店舖職員查詢或留意Facebook專頁更新。

（資料圖片）

新年營業時間2023【3】一田百貨

一田百貨 新年營業時間

1月22日（年初一）：12:00-21:00

2月2日（年初二）起：照常營業



圖片來源：一田百貨

新年營業時間2023【4】AEON

AEON 新年營業時間：

綜合百貨及超級市場（油塘店除外）

1月16至20日（年廿五至年廿九）：營業至23:00

1月21日（年初一）：營業至23:30

1月22日（年初一）：12:00-20:00

1月23日（年初二）起：照常營業



綜合百貨（油塘店）

1月22日（年初一）：12:00-20:00

1月23日（年初二）起：照常營業



Living Plaza／Daiso（金鐘、火炭及裕民店除外）

1月22日（年初一）：12:00-20:00

1月23日（年初二）起：照常營業



Living Plaza（金鐘及火炭店）

1月22至23日（年初一至二）：休息

1月24日（年初三）起：照常營業



Living Plaza（裕民店）

1月22日（年初一）：休息

1月24日（年初三）起：照常營業



（資料圖片)

新年營業時間2023【5】Pricerite實惠

Pricerite實惠 新年營業時間

1月1至21日：延長營業時間

1月22日（年初一）：休息

1月23日（年初二）起：照常營業



圖片來源：Pricerite實惠

新年營業時間2023【6】HKTVmall

HKTVmall 新年營業時間

訂單派送及客戶服務：

1月21日（年三十）：如常服務

1月22日（年初一）：休息

1月23日（年初二）起：如常服務



O2O門市：

1月21日（年三十）：正常營業

1月22日（年初一）：休息

1月23至24日（年初二至年初三）：11:00至20:00

1月25日起（年初四）：正常營業



HKTVmall超級市場：

1月21日（年三十）：正常營業

1月22日至24日（年初一至年初三）：11:00至20:00

1月25日起（年初四）：正常營業



（資料圖片）

新年營業時間2022【7】IKEA

IKEA 新年營業時間

銅鑼灣店、九龍灣店、荃灣店、沙田店、大埔規劃及訂購中心、尖沙咀規劃及訂購中心：

1月21日（年三十）：10:00-20:00

1月22日（年初一）：12:00-19:00



西灣河提貨中心及特價部：

1月21日（年三十）：10:00-20:00

1月22日（年初一）：休息



愉景灣Close to you：

1月22日（年初一）：10:00-20:00

