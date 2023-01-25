港島酒店推出2大快閃staycation優惠，單是下午茶，已經是人均$123起！而Staycation優惠人均只需$700，就可以入住海景客房，再送$1000 dining credit。酒店又與RAZE合作，聯手推出以柑橘為題的下午茶，人均都只是$123起。想知優惠詳情，就要繼續看下去了！



港島酒店優惠！下午茶人均$123起 住宿人均$700起包餐券+海景房

港島酒店優惠【1】柑橘下午茶加$8多一份！人均$123起

The Arca聯乘RAZE新推出限定柑橘下午茶，設計了5款鹹點及4款甜點，款款味道吸引。鹹點必食紅酒燴和牛面頰肉布里歐配焦糖柑橘，大廚用紅酒慢煮和牛面頰肉，再配鬆軟的布里歐。甜點就主打味道清新的青檸芝士蛋糕，芝士控必試！

今次The Arca聯乘RAZE推出柑橘下午茶，人均都只需要$123起。（圖片由The Arca提供）

「01空間」推出柑橘下午茶快閃優惠，原價1份2位用下午茶$481，01快閃價8折$395，人均$248。如果加$8，更可以低至51折的價錢享受到2份，共4人用柑橘下午茶，人均只需$123。發售日期由1月26日(下午三時開售)至2月5日，並於1月27日至月3月30日供應。不過，市民要留意，快閃名額有限，售完即止，欲購從速。

雅格酒店 X RAZE柑橘下午茶盛宴（2份，4位用）

價錢：$491（原價：$964 ，51折）

備註：限量50份

預訂方法：按此港島酒店優惠【2】住宿人均$700起包$1,000餐券+海景

雅格酒店The Arca於2021年開業，短短2年已經累積不少人氣，而且鄰近香港海洋公園，所以每逢酒店推出住宿優惠都十分搶手。最近The Arca再次與01空間合作，推出酒店staycation快閃優惠，$1400起就可以入住海景客房一晚，包$1000 dining credit，於星期一至四check in更可以升級入住24小時。

價錢：$1400起入住全海景房（Sea Signature），包$1,000餐飲券

入住日期：星期日至四（2月14日除外）可升級入住24小時

預訂方法：按此

入住The Arca的海景客房，當然要欣賞面迎南海島的海景。酒店的天台酒吧及無邊際泳池更是不可錯過的打卡必到景點。另外，The Arca本身亦是一間寵物友好酒店，歡迎各位主人帶他們的小毛孩一同入住，享受悠閒時光。

The Arca與01空間合作推出的住宿優惠，將由1月26日(早上11時開售)至3月30日發售，而入住日期亦由1月27日開始，直至3月30日。另外，Sea Signature海景套房分king bed及twin bed兩款，每款房間的優惠每天限量4間，有意staycation的市民宜及早訂房。

雅格酒店（the Arca）

地址：黃竹坑香葉道43號



同場加映：六國冬日「節日下午茶」 人均$241

【六國酒店】想2個人享受精緻下午茶？六國酒店亦推出2位用「節日下午茶」，三層鳥籠設計盛著一系列別具匠心的鹹甜點，當中必食推介鮑魚酥皮盒、長腳蟹柳青芥末醬薄多士，加上以維多利亞風格設計的西餐廳Le Menu，是閨密們high tea的最佳選擇！經「01空間」可以$482訂購2位用「節日下午茶」，推廣期由即日起至2月28日。

（圖片由Le Menu @ Gloucester Luk Kwok Hotel提供）

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珀薈酒店推2下午茶 人均$202起

【珀薈酒店】位於尖沙咀的珀薈酒店Uptop Bistro and Bar亦推出2款2人限定主題「閃亮摩天輪」及「雲霧雪出」下午茶。其中「閃亮摩天輪」主打多款精緻甜鹹點，必食推介有黑芝麻吞拿魚配魚子醬、巴馬火腿配蜜瓜及三文魚子等，而「雲霧雪山」下午茶的特色甜品十分吸引，包括藍莓忌廉牛角窩夫、蝶豆花啫喱等，而且仲可以免費升級多款特飲。經「01空間」可以 $404起訂購，發售日期由即日起至1月31日。

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灣仔碼頭海景餐廳Pier 1929冬日花の下午茶 人均$269起

想看海享下午茶，不如試一下Pier 1929的下午茶？ 看著270度無敵海景再嘆「冬日花の下午茶」，必試炸生蠔山葵醬配三文魚和栗子冧酒奶油撻，另外仲有10款甜鹹點，部分食物更可以無限添食！價錢都只是$598，經「01空間」訂座更有獨家9折優惠。發售日期由即日起至1月31日。

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