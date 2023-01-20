IKEA超可愛「平安小鯊」鯊鯊御守新春限定回歸！附換領詳情+方法

IKEA鯊鯊御守新年限定回歸！IKEA宜家家居鯊鯊吉祥物粉絲眾多，去年大受歡迎的「平安小鯊」鯊鯊御守新春吊飾，今年將會再度回歸，即了解換領詳情及方式，新一年帶著超可愛的「平安小鯊」鯊鯊御守，四處拜年啦！

IKEA鯊鯊御守新年限定回歸！附換領詳情+方式

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（圖片來源：IKEA）

IKEA宜家家居的鯊鯊毛公仔人氣極高，每次推出鯊鯊主題精品，都會極快速被粉絲搶購一空，部份精品更會被炒賣！而去年非常受歡迎的「平安小鯊」鯊鯊御守，今年將會再度回歸，充滿節日氣氛紅色御守，寫上「宜家平安」祝福語，上面拼接超可愛的小鯊魚，各位粉絲記得握機會入手，免得錯過了之後要「食炒價」才能擁有！

（圖片來源：IKEA）

想入手「平安小鯊」鯊鯊御守新春吊飾，由1月22日至25日（大年初一至四），到香港及澳門全線IKEA分店，單一消費滿港幣$268，即可免費獲贈人氣「IKEA平安小鯊」鯊鯊御守新新春吊飾一個（每張發票最多可換領吊飾一個）。數量有限，送完即止！

（圖片來源：IKEA）

IKEA宜家家居「平安小鯊」鯊鯊御守新春吊飾

換領日期：1月22日至25（大年初一至四）

地點：全線香港及澳門IKEA門市



*每張符合換領資格的發票，只可換取「平安小鯊」鯊鯊御守新春吊飾1個。

*數量有限，送完即止。

