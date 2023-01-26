全港桃花回收站一覽！相信不少人過年時都有買年花，為家中增添氣氛，當中以桃花為人氣熱門之選，但新年過後，直接棄置實屬可惜。環保署今年繼續推行桃花回收計劃，於全港遍佈港九新界設共55個桃花回收站，計劃將桃花循環再造成再生產品！而於指定回收站回收桃花，更可獲得小禮物！

全港55個桃花回收站一覽！港九新界都有 回收即送小禮物+證書

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（資料圖片）

為鼓勵社會各界回收及循環再造園林棄置物，環境保護署（下稱環保署）由1月28日起至2月5日，一連9日將於全港九新界設55個「桃花回收站」（包括1個中央收集站、11個點收環保站、37個公眾垃圾收集站及6個離島廢物轉運站）回收桃花，並從中挑戰合適的桃花循環再造成再生產品。

55個桃花回收站詳情如下：

是次環保署共設55個「桃花回收站」收集桃花，於中央收集站或回收環保站回收桃花的市民，均可得到電子證書1張；將桃花運往回收環保站回收的參與者更可獲得小禮物1份，數量有限，送完即止。

（圖片來源：環保署）

環保署鼓勵市民重新栽種其他小型植物（如年桔）等，亦提議將新年裝飾物儲存再用；環保署又提醒，在運送桃花前，先拆除所有裝飾物、揮春及膠帶等，以免影響回收再造過程。

（資料圖片）

環保署2023桃花回收計劃

日期：1月28日起至2月5日

地點：全港55個回收站

官網：https://www.wastereduction.gov.hk/tc/Peach_Blossom_Trees_Recycling_Programme_2023.html

