【深水埗美食】深水埗最近新開一間日式梳乎厘專門店，$45起就可以食到大大件梳乎厘，其中包括必食海鹽芝士、焦糖花生，亦有抹茶、鹹蛋黄、紫薯等多款創新口味，份量足料之餘，口感鬆軟，甜品控必試！

深水埗$45日式梳乎厘 足料超鬆軟！必食海鹽芝士、焦糖花生梳乎厘

深水埗新開一間梳乎厘專門店「南山梳乎厘」，主打多款口味創新梳乎厘，不但賣相吸引，而且價格親民，每份梳乎厘僅賣$45，厚身之餘配料份量十足，超級抵食！

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（圖片來源：IG@souffle_namshan）

小店坐落於深水埗元州街地舖，面積雖小僅放置3張摺檯，但每張檯都鋪上紅白色的格仔檯布，並放上盆栽擺設，看得出亦頗花心思。

「南山梳乎厘」提供多款口味梳乎厘，其中包括招牌必食的海鹽芝士梳乎厘，該醬為自家製作，口感略似芝士奶蓋，面上鋪滿咸蛋餅乾碎，蛋香味十足！

（圖片來源：IG@souffle_namshan）

至於另一款人氣之選的焦糖花生梳乎厘，除了淋上濃郁的焦糖醬，更灑滿花生碎粒，口感層次豐富，而梳乎厘的口感鬆軟，同樣售$45，算得上是高性價比。

（圖片來源：IG@souffle_namshan）

此外，小店亦有提供原味、抹茶、焦糖咖啡、鹹蛋黄、紫薯等、鹹蛋黄等口味梳乎厘，連榴槤梳乎厘都有推出，相信是榴槤控福音，有興趣不妨一試！

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南山梳乎厘 Soufflé Namshan 詳情

地址：深水埗元州街1F號地舖

營業時間：14:00 - 02:00

電話：6849 1428

