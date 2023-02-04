鰂魚涌18,000呎Wargame場$70/小時起！逼真戰艦景玩奪旗戰/殲滅戰

鰂魚涌有不少室內好去處，而鰂魚涌這間佔地18,000呎的Wargame場，是荔枝角「War Zone」的分店，以真實的戰艦主題登場，更比總店設有更多遊玩方式，除一般槍戰外，還有6大遊戲模式，人均最平每小時$70就可以玩到，即了解詳情約朋友去玩啦！

鰂魚涌18,000呎Wargame場Tact Zone $70/小時起！逼真戰艦景玩奪旗

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（圖片來源：Tact Zone）

位於鰂魚涌的「Tact Zone」，是荔枝角Wargame場地「War Zone」的第二分店。「Tact Zone」佔地18,000呎，分為Wargame場區及多用途休息室，整個場地以戰艦為主題，場館更於世界各地蒐羅大量真實配件，場景逼真又令氣氛更為緊張刺激！

War Zone詳情可按下面連結了解：

「Tact Zone」的Wargame區域面積達10,000呎，除了戰艦船艙外，亦有齊真戰艦中餐廳、醫療室、休息室等不同區域，可以輕易藏身進行突襲。場館設有多種遊玩方式，包括一般槍戰、奪旗戰、團隊殲滅戰、艦橋爭奪戰等，可以用盡整個場地比拼，刺激又好玩。

器材方面，場館提供各類型子彈，新手可以選用水彈槍、海綿彈玩具槍等，有經驗的玩家亦有專業BB彈氣槍、攻防箭等升級器材。同時，場館會提供頭盔、眼罩、防彈衣等裝備的租借服務，安全性十足，可以無負擔兩手揈揈去玩。

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收費方面，會以遊玩時長劃分，分別設有2小時、3小時及4小時套餐，當中4小時套餐最抵玩，平均每小時$70就可以玩到。場館在每個星期三及星期日均會舉行「公開約戰日」，活動期間大家可以4小時套餐的價錢，直接玩一日，相當抵玩！

Tact Zone

地址：鰂魚涌渣華道321號柯達大廈1期5M樓

電話：2153 9339

營業時間：（星期一至四）12:00-00:00（星期五至日及公眾假期）09:00-00:00

官網：https://tactzone.hk



*非「公開約戰日」，10位或以上方可開局遊玩。

*生日月份可免費入場1次。

