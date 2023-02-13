【麥當勞優惠】麥當勞最新推出全新鹽酥雞系列，包括鹽酥雞排飽套餐、鹽酥麥炸雞、麥炸雞分享桶，可自選不同配搭組合包括鹽酥口味、原味及蜜糖BBQ味！同時，麥當勞亦推出全新系列甜品，包括香芋風味麻糬麥旋風和香芋吉士批，另設有6張優惠券，即睇麥當勞最新優惠！

麥當勞推全新鹽酥雞排飽！仲有香芋麻糬麥旋風/薯蓉 附6大優惠券

（圖片來源：麥當勞）

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麥當勞推出全新鹽酥雞系列！麥當勞由週三起（2月15日）起推出全新鹽酥雞排飽套餐（$39），今次更加推鹽酥麥炸雞，包括「麥炸雞1件單售」及「麥炸雞2件裝超值套餐」，還有自選6件桶裝（單一口味或混合口味），包括鹽酥口味、原味以及蜜糖BBQ味可供選擇！

除了全新鹽酥雞系列外，麥當勞亦會推出Shake Shake薯條「麻辣風味調味粉」，以及蘆薈冬瓜茶，加上爽口蘆薈粒，清甜解渴，多重享受！

麥當勞亦同時推出2款全新甜品，包括香芋風味麻糬麥旋風，以及香芋吉士批。前者以順滑新地混合香芋風味糖漿，再配上煙靭麻糬和Oreo脆脆；後者以粒粒軟糯芋頭和濃郁吉士醬，甜品控不要錯過！

另外，麥當勞最新推出6張全新優惠券，可於（2月15日）起，於全日不同時段重複使用。當中包括鹽酥雞排飽招牌套餐、鹽酥麥炸雞套餐（配薯蓉）、鹽酥麥炸雞四道菜超棒套餐、香芋吉士批、香芋風味麻糬麥旋風。

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當中更包括只限1天（2月14日）情人節限定優惠！只要於麥當勞App內領取「成雙成對鹽酥麥炸雞雞槌2件$20」，即可用$20優惠價試食「鹽酥麥炸雞雞槌2件」，優惠只限1天，想試食的朋友要把握機會了！

（圖片來源：麥當勞）

麥當勞App 優惠券

優惠日期：2023年2月15日起（11:00 - 00:00）（可重複使用）



*需使用麥當勞手機應用程式及優惠券

*各優惠券有不同條款及細則，詳情請參閱麥當勞手機應用程式。

