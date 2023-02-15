GODIVA軟雪糕買一送一！GODIVA推出一連2日快閃優惠，全新推出季節限定的士多啤梨雙重巧克力軟雪糕，將於指定日期推出買一送一優惠，折後$55就可以食到2支，認真超抵，大家記得把握機會！

GODIVA雪糕快閃買一送一！ 全新士多啤梨雙重巧克力軟雪糕$55/2支

（圖片來源：GODIVA）

GODIVA推出全新季節限定士多啤梨系列，並推出一連2日快閃優惠！GODIVA全線分店將於2月18日至19日，推出士多啤梨雙重巧克力軟雪糕買一送一優惠，折後就可以優惠價$55（原價$110）買到2支軟雪糕，即平均每支僅需$27.5，非常抵食！

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（圖片來源：GODIVA）

今次買一送一優惠更可以免費獲贈GODIVA片裝白巧克力乙片，每間店舖每日下午一時起限售200套士多啤梨雙重巧克力軟雪糕，售完即止。大家要把握機會啦！

GODIVA軟雪糕買一送一優惠 詳情

優惠：士多啤梨雙重巧克力軟雪糕買一送一，同時免費獲贈GODIVA片裝白巧克力乙片

優惠售價： $55/2支（原價$110）

優惠日期：2023年2月18至19日

*每店每天（13:00起）限售200套軟雪糕，售完即止。

