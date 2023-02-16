【西九極光】一直舉辦不同文娛活動的西九文化區，最近又有新搞作。由即日起到3月上旬，大家可以在文化區的夜光森林上空看到奇幻的北極光！不用刻意前往芬蘭都能夠欣賞！不過，有觀眾對演出略感失望，認為現場實況與模擬效果圖所呈現的分別甚大。

西九極光及夜光森林詳情一覽！評語好壞參半！觀眾：我睇咗啲咩？

西九文化區的藝術公園大草坪由即日起至3月5日上映「約定極光」以及「夜光森林」，讓大家在都市裡，亦能夠欣賞極地才會出現的極光。有「西九極光」之稱的「約定極光」由瑞士藝術家Dan Acher所製作。此前，他經已將模擬極光帶到超過30個城市，今次是他首次將極光呈獻予香港觀眾欣賞；而夜光森林則為夜間黑漆漆的森林添上色彩，予人置身迷幻仙境的感覺。

西九極光及夜光森林分別於每晚7時至10時上演及開放，在音樂的伴奏下，大家可以看到藍藍綠綠的極光在維港畔上空擺動。極光在對岸港島的高樓大廈與太平山前飄蕩，予人一種夢幻又疑真似假的感覺，為大家帶來視覺上的衝擊。

不過，觀眾對西九極光及夜光森林的評價兩極。有人認為今次西九極光投影演出的規模大，予人震憾的感覺，也為維港畔帶多了跟平日不一樣的景象。不過亦有人對演出失望，認為現場實況與模擬效果圖所呈現的分別甚大。更有人覺得藍、綠色的極光在黑夜中飄蕩，令環境變得如陰曹地府般，形容自己「唔知睇咗啲咩」。

「約定極光」及「夜光森林」的模擬效果圖（圖片來源：西九文化區）

記者訪問到專程前往西九文化區拍攝「約定極光」的香港風景攝影會會員Dicky。Dicky表示夜光森林予人猶如置身迷幻酒吧，感覺相當特別。對於有不少觀眾批評演出，他認為節目的好壞在乎觀眾期待在場內看到甚麼，而他則覺得活動值得觀賞。Dicky亦特別表示場內環境漆黑，不少顧著拍攝的觀眾被他人及樹木絆倒，大家到場打卡時應注意安全！

「約定極光」及「夜光森林」

地點：西九文化區藝術公園大草坪

日期：即日起至2023年3月5日

表演或展出時間：19:00 - 22:00

費用：免費

