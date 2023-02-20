蚵仔煎麵線未必一定要去餐廳才吃到，在家都可以品嚐到！最近就有一款台式蚵仔煎麵線爆紅，而且非常之抵，每包即食麵線最平$5就買到，並且獲得一眾網民好評，大讚勁好食之餘，份量亦不惹少，每包最少可以煮6碗蚵仔煎麵線，相當抵食。

超市熱賣$5包台式蚵仔煎麵線！網民大讚勁好食：1包最少可以煮6碗

最近有網民於Facebook群組「超市關注組」發帖分享，稱於連鎖超市發現一款即食版的台式蚵仔煎麵線，並以每包$9.9購入。雖然包裝看似一般公仔麵，不過網民就指出「一包可煮出6碗（麵線）」，份量甚多，又指可以自行加入蠔仔、大腸等食材，大讚煮出來「勁好食」！

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貼文一出即吸引大批網友留言，不少網民大感驚喜欲買來一試！有網民指出，除了大超級市場外，該款台式蚵仔煎麵線於家興市場（紅磡）同樣有得買，而且售價更加便宜，每包僅賣$5，對於喜愛吃台式美食的朋友而言，相信認真抵食！都有吃過的網民大讚「呢隻真係好好食」， 又形容是「台灣的味道」。

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翻查資料，該款台式蚵仔煎麵線為「福爾摩莎小吃 古早蚵仔風味麵線」，由台灣生產商出品，當中包括調味包、太白粉包等。網民提醒，建議烹煮時先落三分一包調味粉試味，以確保味道不會過鹹。綜合網民留言，目前該蚵仔煎麵線除了可於各大網上平台有售，現貨可於部分惠康、百佳、Fusion、家興市場等分店買到，大家有興趣不妨留意一下。