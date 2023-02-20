【活力風波】「活力午餐」爆發食品安全問題後，於今、明兩日（20、21日）繼續清潔廠房，並暫停供應膳食予所有已訂購午餐的學校，影響接近10萬名已訂購「活力午餐」的師生。有關事件泛起了不少人對學校外判午餐（下稱 外判校餐）味道不堪回首的回憶，更曾有家長於網上發文指小朋友嫌學校午餐難食，甚至有學生「食到嘔」，記者整合以下5個原因，拆解外判校餐難食的原因。

外判校餐5個原因好難食！唔止關價錢事、烹調方式/調味料都有限制

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外判校餐難食原因【1】學校遠離外判校餐廠房

香港土地資源有限，本地中、小學的校舍沒有空間設置廚房，需要外判校餐供應商為師生提供午膳。然而，不少校舍遠離外判校餐廠房，當食品完成製作後並存放在保溫箱內，運輸距離與時間會改變食物溫度，甚至影響食材的口感，變得難以下嚥。

示意圖，非校餐供應商之食品貨車（HK01 攝）

以「活力午餐」為例，其廠房位於沙田、元朗、柴灣及觀塘，運送午餐至中西區、葵青區、荃灣區以及油尖旺區等區份的學校至少要跨越2區，運輸時間最少需要約30分鐘。連同等待運送、在校內分發，食品完成製作後或至少要1個多小時才能送到學生面前。

部份校餐經長距離運輸才能送抵學校（HK01 盧翊銘 攝）

外判校餐難食原因【2】採用較廉價的食材致質素較低

為顧及所有階層的學生，外判校餐的價錢相對便宜。正所謂「一分錢，一分貨」，供應商或會選用低成本、較廉價的食材，從而影響飯盒的味道和質素。

示意圖，非校餐食材（HK01 張浩維 攝）

外判校餐難食原因【3】家長或學生傾向選擇出價較便宜的供應商

部份中、小學會於校餐供應商合約期滿之前，舉行試食、展覽等新校餐供應商遴選活動，並讓家長或學生投票選出新供應商。然而，部份人因著財政考量而將票投予價錢最低而非心目中食品質素最佳的供應商，往往令味道一般甚至欠佳的供應商成功當選。

示意圖，非受暫停供餐影響之學生（HK01 張浩維 攝）

外判校餐難食原因【4】校餐烹調方式

校餐供應商制定菜式時，需要遵守由衛生防護中心頒佈的《學生午膳營養指引》。《指引》限制校餐的調味料使用量、食物總熱量以及穀物類、蔬菜和肉類佔飯餐的比例等，多以蒸、烚、少油煎炸等方式烹調，味道上亦以清淡為主，雖然可以顧及學生的健康，但卻未能滿足學生的口味。

示意圖，非受事件影響的家長（HK01 廖雁雄 攝）

外判校餐難食原因【5】供應商遴選過程繁複

現時學校更換飯餐供應商過程繁複，涉及招標、遴選等步驟，校方亦要擔心貿然中止現有供應商合約，需要如何在短時間內解決供餐事宜。因此，校方接獲關於外判校餐的投訴，或會因沒有足夠的時間或人力物力，處理複雜的招標事宜，從而導致只能維持原有供應商繼續供餐。