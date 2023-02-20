【香港藍眼淚】寬別一年，被喻為「藍眼淚」的夜光藻再次於汀九一帶的海灣出現！12、13日晚上，有攝影師在汀九捕捉到閃耀著藍光的夜光藻在海面飄蕩的一刻，場面非常浪漫！不過，夜光藻出現時間不長，有不少趁週末專程到訪汀九的攝影師向隅，只好拍攝架於海上的汀九橋。

藍眼淚香港｜汀九海面再現藍眼淚！ 夜光藻曇花一現 如浪漫星河

（圖片授權：IG@tw.outdoor.foto）

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常於春季出沒在香港藍眼淚，時隔一年，再於汀九出現！「香港風景攝影會」有攝影師於12、13日拍攝到香港藍眼淚在海上蕩漾的美態並於群組上與會員分享。在畫面上可見，今次「造訪」汀九的香港藍眼淚並不少。夜光藻間歇地發著藍光，猶如星河上閃爍的繁星，場面浪漫。

香港藍眼淚其實是一種色藻界生物，會於遇上海浪拍打等刺激時，發出柔柔藍光，以保護自己免受其他浮游生物的捕獵。於陰天，香港藍眼淚的閃動效果，會因月亮所發出的光線較少而更為明顯！

雖然香港藍眼淚「夜光藻」美如畫，但過多的夜光藻生成，會構成海洋災難。香港藍眼淚雖不帶有毒素，但過量的夜光藻黏附於魚鰓時，魚便會窒息而亡，影響生態鏈。而將含有大量有機物的污水排入大海，會加劇藍眼淚出現。

香港藍眼淚於出現時間往往不長，僅以「曇花一現」的姿態登場。有不少同屬「香港風景攝影會」的攝影師趁週末到訪汀九，希望拍到「汀九星河」。然而，夜光藻短短數天內經已消失，部份不想白走一趟的攝影師，只好拍攝架於海上的汀九橋。