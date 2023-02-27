7-11全新愛麗斯+Tinker Bell彩繪玻璃傘！13款新品 陶瓷碟/卡套

便利店再推出全新迪士尼精品，今次登場的主角是迪士尼動畫人氣角色愛麗斯Alice及Tinker Bell，化身成一系列夢幻家品及隨身小物，包括彩繪玻璃風直身雨傘、茶杯套裝、陶瓷碟及卡套等，自用或送禮物都適用，各位迪士尼粉絲記得開賣詳情！

便利店全新愛麗斯+Tinker Bell彩繪玻璃傘！13款新品 陶瓷碟/卡套

7-11便利店推出全新迪士尼精品系列，今次有來自迪士尼動畫《愛麗絲夢遊仙境》和《奇妙仙子》的主角Alice及Tinker Bell登場，分別化身成13款實用精緻的家品及精品，當中包括人氣必買彩繪玻璃風直身雨傘、優雅簡約的茶杯套裝及返工帶飯必備餐具，另有陶瓷碟、卡套、環保袋及髮飾等，價錢由$49起。

【1】Alice/Tinker Bell直身雨傘（$149/件）

【2】Alice/Tinker Bell縮骨遮（$149/件）

【3】Alice/Tinker Bell茶杯套裝（$199/件）

【4】Alice/Tinker Bell陶瓷碟（$79/件）

【5】Alice/Tinker Bell餐具套裝（$89/件）

【6】Alice/Tinker Bell抹手巾（$79/件）

【7】Alice/Tinker Bell卡套（$89/件）

【8】Alice/Tinker Bell拉鏈袋（$99/件）

【9】Alice/Tinker Bell環保袋（$89/件）

【10】Alice/Tinker Bell搓手液收納套（$89/件）

【11】Alice/Tinker Bell鏡（$89/件）

【12】Alice/Tinker Bell橡筋圈（$59/件）

【13】Alice/Tinker Bell髮圈（$49/件）

7-11便利店全新Alice、Tinker Bell精品

銷售日期：2023年3月1日起

銷售地點：7-11便利店

*以上價錢有效期由3月1日至14日。價錢或有變動，不會預先通知，一切以店舖售價為準。

