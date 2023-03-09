香港迪士尼Duffy故事屋、3大活動新登場！Duffy粉絲留意，香港迪士尼樂園由4月1日起推出全新主題「Duffy 與好友同萌遊」，屆時將會有全新的「Duffy 與好友遊玩屋」，在園內還原Duffy與好友的故事場景，讓大家可以親身打卡影相；更可以欣賞到由StellaLou做主角的期間限定舞蹈匯演，即睇詳情！

香港迪士尼Duffy故事屋+3大活動新登場！限定StellaLou舞蹈匯演

香港迪士尼樂園由4月1日起推出全新主題活動「Duffy 與好友同萌遊」，各位Duffy粉絲可以走入「Duffy 與好友遊玩屋」，成為他們故事的一部分，同場更可以選購限定精品和品嘗主題美食，更有機會參加3月31日舉行的首個「Duffy 與好友 Fans Day」！

香港迪士尼Duffy主題設施+活動【1】Duffy與好友遊玩屋：走入Duffy故事世界！

全新「Duffy 與好友遊玩屋」位於廣場匯，小屋真實還原Duffy與好友的故事場景，讓大家如同置身Duffy與好友的世界之中，成為故事的一部分！

（圖片來源：香港迪士尼樂園）

香港迪士尼官方網站特別推出「Duffy與好友遊玩屋」入場證（不包樂園門票），除了可以入「Duffy與好友遊玩屋」玩，更可以與1位指定Duffy與好友見面！

「Duffy 與好友遊玩屋」入場證

預訂日期：即日起至 2023 年 9 月 29 日

入園日期：2023 年 4 月 1 日至 9 月 30 日

價錢：$79/張

銷售點：香港迪士尼樂園度假區官方網站



（圖片來源：香港迪士尼樂園）

香港迪士尼Duffy主題設施+活動【2】期間限定「StellaLou 夢想起舞吧」

由4月5日至10日及4月14日至16日，幻想世界迪士尼故事劇場將會與香港芭蕾舞團合作，推出期間限定「StellaLou 夢想起舞吧」表演，每日會有4至5場演出，全長約30分鐘，Duffy、LinaBell和Gelaton都會同台演出，各位粉絲記得不要錯過！

（圖片來源：香港迪士尼樂園）

迪士尼樂園同時亦會推出一系列周邊商品，包括StellaLou 芭蕾舞衣、髮箍、布袋；選購「StellaLou 夢想起舞吧」限量版徽章及商品電子劵，更可以獲得香港迪士尼限定StellaLou 芭蕾舞鞋專屬徽章！

「StellaLou 夢想起舞吧」

日期：2023年4月5日至10日及4月14日至16日

地點：幻想世界迪士尼故事劇場



香港迪士尼Duffy主題設施+活動【3】迪士尼網店優先預購！自選心水公仔頭箍

由即日起至3月30日，香港迪士尼樂園網上商店可以優先預購香港迪士尼限定Duffy與好友個人化頭箍，自選喜愛的迷你毛公仔裝飾，自由組合出心水頭箍造型！

香港迪士尼Duffy主題設施+活動【4】Duffy 與好友 Fans Day

香港迪士尼樂園於3月31日舉辦的首個「Duffy 與好友Fans Day」活動，有興趣的朋友可以由即日起參加大抽獎，成功抽中就可以率先走進「Duffy 與好友遊玩屋」，並體驗獨有活動及獲得紀念品。有關詳情可以瀏覽香港迪士尼樂園度假區官方網頁。

Duffy 與好友 Fans Day

報名日期：由 2023 年 3 月 9 日至 16 日

參加辦法：http://x.hkdl.hk/HKDLDFFDTC



另外，由即日起，迪士尼樂園度假區官方網站更會推出「迪士尼尊享卡」，可於「StellaLou 夢想起舞吧」指定場次優先通行、於觀賞專區欣賞指定娛樂表演、並可於指定遊樂設施尊享優先通行。

迪士尼尊享卡：「StellaLou 夢想起舞吧」

預訂日期：即日起至 2023 年 4 月 16 日

入園日期：2023 年 4 月 5 日至 10 日及 4 月 14 日至 16 日

內容：於迪士尼故事劇場的指定「StellaLou 夢想起舞吧」場次尊享優先通行 1 次（限指定場次及名額有限）

價格：$199 / 張

銷售點：香港迪士尼樂園度假區官方網站



迪士尼尊享卡：「StellaLou 夢想起舞吧」、8 項設施及 2 項表演通行

預訂日期：即日起至 2023 年 4 月 16 日

入園日期：2023 年 4 月 5 日至 10 日及 4 月 14 日至 16 日

內容：

1. 於迪士尼故事劇場的指定「StellaLou 夢想起舞吧」場次尊享優先通行 1 次（限指定場次及名額有限）

2. 進入「迪士尼星夢光影之旅」夜間匯演觀賞專區 1 次

3. 進入「迪士尼尋夢奇緣」城堡舞台匯演觀賞專區 1 次

4. 於指定遊樂設施尊享優先通行各 1 次

價格：$549 / 張

銷售點：香港迪士尼樂園度假區官方網站



（圖片來源：香港迪士尼樂園）

香港迪士尼樂園「Duffy 與好友同萌遊」

日期： 2023 年 4 月 1 日至 6 月 22 日

地點：香港迪士尼樂園

