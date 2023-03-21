免費派燒賣｜港九新界免費派共10,000份燒賣！3月尾起開始派發

灣仔碼頭免費派燒賣！燒賣是廣東傳統美點，深受港人歡迎。為宣傳新產品，食品公司「灣仔碼頭」將會於3月尾開始，一連兩個星期的指定日子，於港、九、新界多區向大家免費派發鮮蝦燒賣。喜歡吃燒賣的朋友，記得要將燒賣的派發日子與領取方式記下來！

派燒賣｜灣仔碼頭免費派燒賣！3月尾起派發！去勻港九新界派

派燒賣活動由食品公司「灣仔碼頭」所主辦。為宣傳新產品——鮮蝦燒賣，灣仔碼頭將於3月24日起，一連兩個星期的週五、六及日，向大家免費派發合共10,000包鮮蝦燒賣。

（圖片來源：灣仔碼頭）

大家只要追蹤及讚好「灣仔碼頭」Facebook專頁，便可以於各大派發地點索取鮮蝦燒賣1包。名額先到先得，派完即止。

（圖片來源：灣仔碼頭）

派燒賣活動的實際派發地點及時間方面，大家需追蹤「灣仔碼頭」Facebook專頁，方能得悉最新消息。不過，「灣仔碼頭」已透露，派燒賣的時間將會是下午，而派發地區如下：

3月 24 日（星期五）：九龍灣

3月 25 日（星期六）：銅鑼灣

3月 26 日（星期日）：大埔

3月 31 日（星期五）：荃灣

4月1日（星期六）：屯門

4月 2 日（星期日） ：坑口

（圖片來源：灣仔碼頭）

未能於上述時間領取到燒賣的朋友不必失望，大家即日起，亦可以在各大超市購買到「灣仔碼頭」的鮮蝦燒賣，並帶回家品嘗。