便利店聯乘日本人氣芝士甜品店PABLO，推出全新芝士水蜜桃新地，逢星期五更有買一送一，最平$5就食到！另外，今次更會有3款期間限定芝士飲品，包括海鹽芝士味鮮奶咖啡、海鹽芝士味鮮奶及指定店舖限定的海鹽芝士蜜桃沙冰！

便利店聯乘PABLO推4款新品！水蜜桃芝士新地/海鹽芝士咖啡最平$5

7-11便利店聯乘日本人氣芝士撻專門店PABLO，推出全新口味芝士水蜜桃新地（$10），香甜水蜜桃味加上濃厚芝士，味道層次豐富，可選杯裝或筒裝，逢星期五更有買一送一優惠，最平$5就食到！

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7CAFÉ亦同步推出3款期間限定PABLO芝士飲品，包括海鹽芝士味鮮奶咖啡（熱飲$17、凍飲$19），以海鹽芝士配即磨咖啡，甜而不膩；不喝咖啡的話，則可選海鹽芝士味鮮奶（熱飲$17、凍飲$19）。

而7CAFÉ+及指定店舖則有限定海鹽芝士蜜桃沙冰（$25），海鹽芝士味配香甜蜜桃果茸及鮮奶打成沙冰，口感綿密！

7CAFÉ聯乘PABLO期間限定新品及芝士水蜜桃新地由3月29日開始發售！

（圖片來源：7-Eleven便利店）

7-Eleven聯乘PABLO限定新品 詳情

發售日期：2023年3月29日起

銷售地址：7CAFÉ及7CAFÉ+

7CAFÉ分店地址：https://www.7-eleven.com.hk/zh/store

7CAFÉ+分店地址：https://www.7-eleven.com.hk/zh/news/7cafe

