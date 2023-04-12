【消費券優惠2023】全港20大消費券優惠一覽！消費券第一期將於4月16日派發，各大商場及零售商均趁機再推消費券優惠，包括便利店、萬寧、超級市場、實惠等，優惠涵蓋消費禮券、購物現金券，其中更1折限量指定美妝、家電等，非常抵買。（持續更新）

消費券優惠2023｜20大消費券優惠！超市/便利店/商場送$800現金券

消費券優惠2023【1-2】OK便利店、 7-11

消費券便利店優惠2023！消費券2023新一期將會在4月16日正式發放，OK便利店及7-1便利店分別推出消費券優惠，包括送$20便利店現金券及買$300現金券送$30，即睇便利店消費券優惠詳情。

消費券優惠2023｜OK便利店、7-11消費券優惠 詳情如下：

消費券優惠2023【3】百佳超級市場

百佳超級市場推出消費券優惠，由即日起至4月21日，推出現金優惠券及超筍換購優惠，顧客凡於全線香港百佳門市買$50百佳禮券滿指定金額，可享指定獨家優惠。

百佳消費券優惠【12.1】買滿$1,000 送$200優惠券：2張$50百佳門市優惠券、1張$50 PNS網購優惠券、1張$50屈臣氏門市優惠券。

百佳消費券優惠【12.2】買滿$2,000送$350優惠券：4張$50百佳門市優惠券、1張$100 PNS網購優惠券、1張$50屈臣氏門市優惠券。

百佳優惠禮券 詳情

$50百佳門市優惠券，可於下次購買任何產品滿$100或以上使用。

$50 PNS網購優惠券，可於下次購買任何產品滿$500或以上使用。

$100 PNS網購優惠券，可於下次購買任何產品滿$1,000或以上使用。

$50屈臣氏門市優惠券，可於下次購買任何產品滿$800或以上使用。



消費券優惠2023｜百佳消費券優惠 詳情

推廣日期：即日起至4月21日

換領地點：全線百佳



消費券優惠2023【4】惠康超級市場

惠康推出消費券優惠「限時7日禮券加碼賞」，顧客於惠康買購物現金券，買$1,000即送總值$80禮券，包括$50禮券及$30現金優惠券，全部禮券均不設最低消費要求，多買多送。今次優惠期只限7日，大家記得把握機會。

快閃加送之$30現金優惠券有效期為即日起至2023年4月30日，下次購物滿$380即可使用。贈送之總值$50禮券有效期至2023年5月31日。

（圖片來源：惠康）

消費券優惠2023｜惠康消費券優惠 詳情

推廣日期：即日起至4月13日

換領地點：全線惠康



消費券優惠2023【5】AEON

AEON推出消費券優惠。由即日起至4月18日，AEON推出精選均一價商品 ，包括MONTEUR卷蛋、焗芝士撻、易潔深炒鍋、HALLMARK行李喼等，更有其他家品、服飾、電器、傢俱，大家記得把握機會。

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消費券優惠2023｜AEON消費券優惠 詳情

推廣日期：即日起至4月18日

換領地點：全線AEON百貨及超級市場

*部份貨品只於指定分店發售。

*詳細請參考宣傳單張內容或與店內職員聯絡。



消費券優惠2023【6】萬寧

萬寧推出消費券折扣優惠，由4月17日至30日，在萬寧購買$1,000禮券將送$50禮券、買$2,000送$100、買$3,000送$200。贈送的禮券有效期為最少一年或以上，每人每日限購$3,000禮券（可使用任何支付工具購買），數量有限，售完即止。大家可以記得密切留意。

（圖片來源：萬寧）

消費券優惠2023｜萬寧消費券優惠 詳情

推廣日期：2023年4月17日至4月30日

換領地點：全線萬寧



消費券優惠2023【7】豐澤

豐澤推出「豐澤抵得祭 勁賞消費折」，多款家電、電子產品等減價低至1折。豐澤將於指定日子按階段推出折扣優惠，並會於Facebook官方專頁、官網公布抽籤產品。

消費券優惠2023｜豐澤消費券優惠 詳情

推廣日期：即日起

換領地點：全線豐澤



消費券優惠2023【8】蘇寧

蘇寧推出推出「勁賞消費買不停」優惠，由即日起至5月31日，門店各款人氣電子產品及家電低至42折；由即日起至4月30日，網店精選優惠低至4折。AlipayHK、WeChat Pay HK及BoC Pay用戶於電子支付平台領券，並於蘇寧門店單一消費滿$3,000可享即減$100優惠，及單一消費滿$1,500可享即減$50優惠。

八達通、PayMe及Tap & Go用戶於蘇寧門店單一消費滿$1,500即送$25咖啡禮券；於蘇寧門店以消費券購買家電產品滿$3,000，手機及智能通訊產品滿$5,000，送限量精美贈品；網店客戶亦可憑優惠碼領取總值$150優惠券。

此外，由即日起至2023年6月30日，憑安信WeWa、EarnMORE信用卡單一簽賬滿指定金額可享高達$2,400現金回贈。

消費券優惠2023｜蘇寧消費券優惠 詳情

勁「賞」消費買不停 詳情

門店優惠日期：即日起至5月31日

網店優惠日期：即日起至4月30日



消費券優惠2023【9】Pricerite實惠

Pricerite實惠於全線門市及網店推出多項消費券優惠，全場傢俬減價高達$1,200，使用消費券指定家品系列折上折，另外有一系列消費券限定傢俬、家品如組合檯、床褥、電腦椅等，減價低至85折、9折。

消費券優惠2023｜Pricerite實惠消費券優惠 詳情

推廣日期：即日起至5月1日

換領地點：Pricerite實惠門市及網店



消費券優惠2023【10】鴻福堂

鴻福堂今年亦有推出消費券會員限定優惠。鴻福堂自家CLUB會員可享復活節及母親節套裝優惠低至65折！此外，自家CLUB會員由即日起至4月15日期間，購買消費券套裝，可享有不同早鳥禮遇。

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消費券優惠2023｜鴻福堂消費券優惠 詳情

推廣日期：即日起至4月15日

換領地點：全線鴻福堂



消費券優惠2023【11-13】荃灣廣場、新達廣場及YOHO MALL

新地旗下荃灣廣場、大埔新達廣場及元朗YOHO MALL，由即日起至5月 7日*，推出一系列消費券優惠，涵蓋電子禮券、電子優惠券，包括時尚服飾、國際美妝品牌、潮流運動服飾等。

（官方提供）

荃灣廣場消費券優惠【11】由4月1日至5月7日，荃灣廣場推出「消費Power Up! 」，派發總值近$50萬商場電子禮券，於指定日子可獲得最高$750電子贈券，涵蓋時尚服飾、國際美妝品牌及潮流運動服飾。

此外今次商場再推「葵荃青消費賞」，指定日子可換領新都會廣場$100美容電子贈券；而於新都會廣場購物及換領，則可獲額外總共$100荃灣廣場精選商戶電子贈券。

（官方提供）

新達廣場消費券優惠【12】新達廣場推出「火熱消費賞」，最多可獲$450電子優惠券。The Point 會員凡於4月5日至5月7日期間，以電子貨幣即日消費滿指定金額，單日最多可獲贈高達$450潮流服飾、運動服裝及用品商戶電子贈券。

YOHO MALL消費券優惠【13】YOHO MALL推出「日日購物賞」，優惠涵蓋場內逾150間商戶，單日消費最高可獲$810回贈。首階段優惠由即日起至4月30日，The Point 會員以電子貨幣消費滿$1,000即賞$50電子贈券。

而消費券首發當日（4月16日）起更加推額外兩重獎賞，顧客可以電子貨幣消費滿$4,500，即賞$300 YOHO MALL 電子贈券套裝；以指定信用卡消費滿$9,000，除了$360 Point Dollar，YOHO MALL更獨家額外加碼賞$100新地商場贈券，單日回贈最高獲可達$810。

MOOMIN x 山下菓子期間限定店 詳情如下：

消費券優惠2023｜荃灣廣場、新達廣場及YOHO MALL 消費券優惠詳情

荃灣廣場「消費Power Up」詳情

換領日期：即日起至5月7日

換領時間：10:00 - 22:00

換領地點：荃灣廣場L3顧客服務中心



荃灣廣場「荃葵青消費賞」詳情

換領日期：2023年4月16至25日 （共10日）

換領時間：10:00 - 22:00

換領地點：荃灣廣場L3顧客服務中心



新達廣場「火熱消費賞」詳情

換領日期：即日起至5月7日

換領時間：10:00 - 22:00

換領地點：新達廣場1樓顧客服務中心



YOHO MALL「日日購物賞」詳情

日期：即日起至2023年4月30日

時間：10:00 - 22:00

地點：YOHO MALL I及 II 顧客服務中心



*數量有限，換完即止。

*詳情請至官網或向商場查詢。



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消費券優惠2023【14】德福廣場

德福廣場舉辦「德福廣場購物節」推出消費券優惠，由即日起至5月1日，多間商戶將提供超過220款精選商品，並以低至1折激筍價發售，涵蓋時裝、美容、鐘錶首飾、家品、健康食品、電子產品、餐飲食肆優惠。

活動期間在商場消費滿指定金額，即賞$300電子優惠券，在週末及公眾假期更可獲額外$50電子優惠券。此外，由即日起至6月30日，憑滙豐信用卡於指定港鐵商場消費，更可以賺高達215,000 MTR分及$250餐飲電子優惠券。

消費券優惠2023｜德福廣場購物節 消費券優惠詳情

推廣日期：由即日起至5月1日

推廣時間：12:00 - 21:00

換領地點：德福廣場一期中庭

參加辦法：

【1】於德福廣場一期中庭，透過MTR Mobile 遊戲連結或於商場掃瞄QR Code 進入遊戲頁面。

【2】幸運購物袋出現於虛擬實境中，玩家從中挑選其中1份，點擊並捕捉。

【3】獲得獎賞代碼，立即於MTR Mobile 換取電子獎賞。



*數量有限，換完即止。

*詳情請至官網或向商場查詢。



德福廣場購物節 隨機獎品詳情：

b.o.t.h. by Texas Burger 二人餐飲套餐、德福廣場HK$100餐飲禮券、Sudio N2 Pro耳機、Bruno 迷你電熱水壺、MTR 分、Namco代幣、以及AIGLE、UNIQLO、馬莎百貨、DECATHLON等商戶電子現金券等。

*每人每日可以參加遊戲1次。



消費券優惠2023【15】東薈城名店倉

東薈城名店倉推出「春の購賞」活動， 由即日起至5月3日，場內近50個國際知名品牌， 限時推出超過340個「春日賞心折扣」優惠，產品類別涵蓋名牌服飾、鞋履配飾、戶外運動及美妝護膚等，以低至1折的心動折扣發售，參與名店包括adidas Outlet、Chloé、Coach Outlet、KENZO、MARC JACOBS、NIKE OUTLET STORE、VERSACE等。

首輪$3,000消費券，CLUB CG會員更可憑即日單一電子貨幣消費參與「春日樂購賞」，換領東薈城名店倉無消費門檻之指定商戶現金券，尊享高達10%消費回贈，以電子單一消費滿$2,000，即可獲得指定商戶現金券$200，指定商戶現金券不設消費門檻。

消費券優惠2023｜東薈城名店倉「春日樂購賞」消費券優惠 詳情

日期：即日起至5月3日

換領地點：東薈城名店倉二樓 CLUB CG 會員專櫃（鄰近 Bally - 213 號鋪）及顧客服務中心

換領時間：11:00 - 22:00

換領方法：

【1】CLUB CG會員本人於東薈城名店倉，指定商戶即日以電子貨幣單筆消費滿$2,000或以上，即享總值$200指定商戶現金券。

【2】非CLUB CG 會員亦可憑$2,000或以上，合資格之即日單一電子消費，即場登記成為 CLUB CG會員並參與獎賞禮遇。



消費券優惠2023【16】荷里活廣場

荷里活廣場推出「購物JETSO賞」，由4月14日起派出超過$200萬商戶優惠券，市民可以賺取超過50%回贈禮遇。活動期間，顧客只要即日於場內以電子貨幣消費滿$1,500，即可換領$800指定商戶優惠券，每人每日可換領「購物JETSO賞」獎賞1次，推廣期內每人最多可共換領多達20次獎賞，勁賺總值$16,000回贈。

荷里活廣場消費券優惠【16.1】顧客於活動期間（逢星期四至日及公眾假期），即日於場內以電子貨幣消費滿$1,500或以上，即可換領高達$800指定商戶優惠券組合。

每套優惠券組合包含2張即買即用的$50指定商戶現金券（包括TASTE、萬寧、屈臣氏、The Body Shop、THERMOS、馬拉松、La Famille等），以及隨機發放總值$700的指定商戶優惠券。每日數量有限，先到先得，換完即止。

荷里活廣場消費券優惠【16.2】由即日至4月30日，VIC會員於場內指定「服飾」/「保健/美容/藥房」商戶以電子貨幣消費滿HK$200或以上，即可賺取「Fashion & Beauty Double 賞」的2倍VIC會員積分。

另於4月至6月的「最高消費購物賞」，首3名累積最高消費金額（不少於$50,000）的VIC會員，更可分別獲得Joy & Peace $5,000現金券、LEVI’S $4,500現金券及Skechers $4,000現金券，詳情請至官網查詢。

消費券優惠2023｜荷里活廣場消費券優惠 詳情

荷里活廣場「購物JETSO賞」詳情

推廣日期：2023年4月14日至5月14日（逢星期四至日及公眾假期）

換領地點：荷里活廣場一樓換領處

換領時間：13:00 - 20:00（或至換完即止）



VIC會員尊享「Fashion & Beauty Double 賞」詳情

推廣日期：即日起至4月30日



VIC會員尊享「最高消費購物賞」詳情

推廣日期：即日起至6月30日



消費券優惠2023【17】置富Malls

置富Malls聯同撲飛POPTICKET推出「激筍發售7折美食現金券」優惠，由即日起至5月14日，推出逾45,000張總值超過$100萬美食現金券，以7折超優惠價發售。此外，其他優惠包括美食現金券的「購物獎上獎」，以及價值百萬元家電及美食現金券作獎品的「即抽即中巡迴獎」。

即日起，置富Malls聯同撲飛POPTICKET推出逾45,000張總值超過$100萬美食現金券，以 7折超優惠價發售，包括置富第一城的牛八和牛燒肉屋、日牛涮涮鍋專門店、天下茶屋、居食屋「和民」、敏華冰廳、台灣麵等，及馬鞍山廣場的Pepper Lunch、牛涮鍋、新泰東南亞餐廳、健康工房、一風堂及丼丼屋等總共14間人氣食肆。

（官方提供）

消費券優惠2023｜置富Malls消費券優惠 詳情

推廣日期：即日起至5月14日

換領地點：置富Malls



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消費券優惠2023【18-19】新城市廣場及HomeSquare

新鴻基地產旗下沙田新城市廣場及HomeSquare，聯手推出消費券早鳥優惠。由即日起一連兩個月派發超過$2,000萬商場電子禮券，顧客最高可享日賞逾$10,000商場電子禮券及$4,700商戶優惠券。

（官方提供）

新城市廣場消費券優惠【18.1】新城市廣場推出「春日消費券購物賞」消費券優惠，顧客於活動期間以電子貨幣消費滿指定金額，即可獲逾$7,000電子禮券，禮券組合涵蓋超過150間餐飲、超市、兒童服裝用品、運動服裝用品、潮流服飾、美容及個人護理、傢具等類別的商戶。

新城市廣場同時推出額外獎賞，顧客凡透過AlipayHK、八達通、Tap & Go 拍住賞、WeChat Pay HK、PayMe或BoCPay等6大平台付款購物，即可額外獲得$50 Play Park 玩樂電子禮券。

HomeSquare消費券優惠【19.1】HomeSquare推出「賞你家居提案」，顧客於活動期間以電子貨幣消費滿指定金額，即可獲贈高達$3,590電子購物禮券，及額外$4,750商戶優惠券。

此外，由4月16日消費券發放當日起，顧客以6大平台包括AlipayHK、八達通、Tap & Go 拍住賞、WeChat Pay HK、PayMe或BoCPay付款購物，HomeSquare即加送$100 HomeCircle電子禮券。

消費券優惠2023｜新城市廣場及HomeSquare消費券優惠 詳情

新城市廣場「春日消費券購物賞」詳情

推廣日期：即日起至5月31日

換領時間：11:00 - 21:00

換領地點：新城市廣場1期4樓、3期2樓The Point會員專櫃



HomeSquare「賞你家居提案」詳情

推廣日期：即日起至4月30日

換領時間：11:00 - 21:00

換領地點：HomeSquare L1 顧客服務中心、HomeCircle L8（12:00 - 20:00只適用於星期六、日及公眾假期）



消費券優惠2023【20】海港城

海港城與中銀信用卡合作，推出多重消費券獎賞優惠，顧客用中銀信用卡或BoC Pay於海港城簽賬，可賺高達$1,000海港城禮品卡及購物現金券。顧客於海港城即日以中銀信用卡或BoC Pay簽賬滿$5,000，可換領$200購物現金券；滿$40,000，可換領$300購物現金券及$500海港城禮品卡；而每次換領獎賞更額外贈送「1小時免費泊車券」。

（資料圖片）

顧客可自由選擇於海港城之精選商戶包括連卡佛、Facesss、city'super、LOG-ON、Starbucks、adidas、adidas FTWR Supply、GigaSports及UNIQLO購物時使用現金券，海港城禮品卡則可於海港城內，所有接受銀聯卡的零售及餐飲商戶作現金使用。

消費券優惠2023｜海港城消費券優惠 詳情

推廣日期：即日起至4月30日

換領時間：12:30 - 21:00

換領地點：海港城港威商場2樓

