大欖燒烤｜BBQ場3大週年優惠！4月指定日期生日可以免費BBQ

大欖燒烤優惠！新界一個燒烤場為慶祝週年紀念，推出3大燒烤優惠，凡於4月出生的朋友都適用。於指定日期出生的朋友，更可以免費入場。來不及於指定時間內使用優惠的朋友，更可以將優惠轉贈他人！

大欖燒烤｜新界燒烤場3大週年優惠！4月指定日期生日可免費BBQ

位於新界西部的私營燒烤場「大欖燒烤」為慶祝成立20週年，由即日開始推出3大優惠。當中包括「半價入場優惠」、「$20入場優惠」以及「免費入場優惠」，讓4月不同日子生日的朋友以優惠價甚至免費入場享用可任取超過40款食物的「港式燒烤」（原價約$160-190）。

凡於任何年份4月出生的朋友，可享用「半價入場優惠」；於4月9日出生的朋友則可以享用「$20入場優惠」；而2003年4月9日（「大欖燒烤」開業紀念日）出生的朋友，則可以透過「免費入場優惠」免費享用「港式燒烤」的多款美食。

4月生日的朋友欲使用優惠，須事先於應用程式「Storellet」中登記成為「大欖燒烤」會員。入場時，須出示身份證明文件及登記證件編號，每人只可以使用其中1種優惠並且僅可使用1次。

優惠可於即日起至5月31日期間使用，趕不及於期間內使用優惠的朋友，可將優惠轉贈他人。而使用優惠的朋友，可得到1支瓶裝水及1罐罐裝飲品。另外要留意，優惠並不包括爐費及其他場內消費，欲取得「港式燒烤」以外食品或使用場內夾公仔機的朋友，需要額外付款。

大欖燒烤

地址：大欖大欖涌村385地段

營業時間：14:00 - 22:00 （星期一至五）；13:00 - 22:00（星期六、日及公眾假期）

電話：2613 1811

官方網站：https://www.tlcbbq.com.hk/

