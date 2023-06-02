荃灣美食︳享樂烘焙荃灣店試業　限量售德式布丁撻、麻糬貝果必食

享樂烘焙荃灣新店試業！人氣麵包店享樂烘焙最近進駐荃灣，享樂至今已有4間分店，荃灣店的圍板已拆封，今日起正式試業，並推出期間限量款烘焙品，例如德式布丁撻、麻糬貝果等，令一眾網民大感驚喜，直言日後無需再走入九龍灣或元朗，即看享樂荃灣店地址及詳情。



（6月2日更新）

享樂烘焙荃灣試業 推限量款德式布丁撻、麻糬貝果

人氣麵包店「享樂烘焙」進駐荃灣，開設第4間新分店，令不少網民大感驚喜，繼早前籌備及裝修後，享樂正式宣布荃灣分店，已於今日（2日）起正式試業。期間享樂荃灣店只提供有限產品款式，及會限量發售，當中包括有德式布丁撻（$20）、湯種藍莓乳酪貝果（$18）、湯種伯爵麻熸奶茶貝果（$20）等，暫時只收現金，不少網民期待已久，今日開業後直呼以後買享樂麵包更加方便！

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記者早前在4月中旬時經過荃灣街市街，見到該店舖已封上圍板，並大大隻字印上享樂烘焙「COMING SOON（即將開幕）」，看似仍在裝修當中。

人氣麵包店「享樂烘焙」最近進駐荃灣開設新分店，令不少網民大感驚喜。記者日前經過荃灣街市街，已見到該店舖已封上圍板，並大大隻字印上享樂烘焙「COMING SOON（即將開幕）」，看似仍在裝修當中。

享樂烘焙透過其Facebook專頁宣布，「默默耕耘， 一步一腳印，加上大家嘅一直支持！我哋籌備緊我哋嘅第四分店喇，荃灣多多指教」。享樂主打各款特色麵包，標榜使用全天然牛油，其中抹茶蜜瓜包、特濃抹茶焦糖三角、手工貝果、麻糬包等，款款都甚受歡迎。

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目前享樂於全港已設有3間分店，分別位於元朗、新蒲崗及九龍灣，部分位置相對偏遠，因此今次進軍荃灣令不少食客甚感興奮。有網民表示，「以後唔駛再入到九龍灣元朗咁遠」、「太好了終於可以成日買」，直言日後更加方便。不過開幕日期尚等待公布，大家可以密切留意。

享樂烘焙 荃灣店詳情

地址：荃灣街市街152號（悅來坊、仁濟醫院附近）

試業日期：6月2日

營業時間：10:00 -20:30（試業期間）



享樂烘焙 分店詳情

新蒲崗店

地址：新蒲崗大有街3號萬迪廣埸地下E舖

營業時間：07:00 - 20:30（星期一至六）、08:00 - 19:30（星期日及公眾假期）



九龍灣店

地址：九龍灣常悅道21號The Eastmark地下3號舖

營業時間：07:00 - 20:30（星期一至五）、08:00 - 19:30（星期六）、10:00 - 19:30（星期日及公眾假期）



元朗店

地址：元朗元龍街9號形點I1樓1097號舖

營業時間：09:00 - 20:30（星期一至五）、 10:00 - 21:00（星期六、日及及公眾假期）

